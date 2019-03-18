中国外交部：中国人权发展成就获得广泛认可

据央视新闻移动网消息，美国国务卿蓬佩奥近日在美国《2018年度国别人权报告》发布会上称，中国侵犯人权的做法“无人能及”。对此，在今天（18日）的中国外交部例行记者会上，发言人耿爽表示，中国人权发展的成就获得了国际社会广泛认同，希望有关国家能认真反思自身人权状况，而不是对别国指手画脚、说三道四。

耿爽表示，中国坚决反对美国有关人士的无端指责，已向美国提出严正交涉。中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权，国际社会大多数成员对此也有目共睹。

耿爽说，联合国人权理事会上周五顺利核可了中国参加第三轮国别人权审议的报告。会议积极评价中国人权成就，赞赏中国以开放、自信、坦诚的态度参加审议，欢迎中国对各国去年11月所提建议作出认真、负责任的反馈，决定核可中国参加审议的报告。这充分说明中国人权发展道路、中国人权事业成就和中国人权保障决心获得了国际社会的广泛认同。

耿爽介绍，针对审议中各方提出的346条建议，中国决定接受284条符合中国国情、有利于中国人权事业发展的建议，占比82%，数量和比例在主要大国中名列前茅。这充分彰显了中国保障和促进人权的决心，也再次表明中国人重信守诺，言必信，行必果。

耿爽强调，人贵有自知之明。一个已经退出人权理事会，自身人权纪录劣迹斑斑的国家，却年复一年对其他国家的人权状况指手画脚、说三道四。这个国家可能自我感觉太好了，但它应该知道自己的言行已经招致国际社会多数成员的反感。希望这个国家能认真反思，用正确的态度处理人权问题，用正确的态度开展人权对话合作。