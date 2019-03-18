港铁列车意外：涉事信号系统曾导致新加坡发生地铁意外

香港地铁今早（3月18日）发生的列车意外事故，事故相信与当时进行测试的新信号系统有关，该系统也是造成2017年新加坡地铁列车相撞事故的罪魁祸首。

据《南华早报》报道，香港铁路专业人员工会主席林伟强指出，事发时所使用的信号系统是法国公司泰雷兹（Thales）生产的SelTrac系统，也称为无线通信列车控制技术（CBTC）。

这个系统也在新加坡地铁东西线上使用。2017年，两列载有乘客的新加坡地铁列车在东西线裕群站相撞，造成38人受伤。新加坡交通部当时指出，事故是因为软件出现问题，造成其中一列列车没能侦测前方列车的实际长短，因而错误判断了两列列车之间的距离，一头撞上前方列车。泰雷兹声称，这个问题在同年获得解决。

林伟强说，涉事港铁列车事发前都慢速行驶，避免造成更严重的意外事故，并说列车司机已经采取必要的步骤，包括尝试将列车停下。

港铁在2015年花费了33亿港元（约5.6亿新元）提升荃湾线等七条地铁线的信号系统，其中荃湾的提升工程原定去年底完工，而由泰雷兹领导的财团获得了负责更换和提升信号系统的合同。

财团声称，CBTC是适用于地铁和郊区铁路网的最新科技，让操控员精准地掌控列车行驶方式，不论有无司机操控，也能在不影响安全性的情况下，增加列车趟次与速度。

泰雷兹网站显现，除了新加坡和香港之外，伦敦地铁也使用CBTC提升部分地铁线。

除了这起意外，港铁也在去年和前年发生信号系统有关的事故，包括去年10月发生的四线列车服务故障事故。