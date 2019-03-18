中国央行拟修订规定 禁止在祭祀用品等使用人民币图样

中国人民银行在网站上公布，为规范人民币图样使用行为，维护人民币信誉和流通秩序，中国人民银行发布《人民币图样使用管理办法》修订稿，并向社会公开征求意见。修订稿中指出，禁止在祭祀用品、生活易耗品、票券等物品上使用人民币图样。

据中新社今天（18日）报道，央行指出，人民币作为国家经济主权的象征，必须维护其严肃性和权威性。长期以来，人民银行对使用人民币图样的行为统一管理，并不断加强和完善，维护人民币作为法定货币的信誉和地位。

央行指出，根据近年来的工作实践，公众使用的人民币图样已不限于人民币的完整图案或主景图案，不规范使用人民币图样，尤其是贵金属纪念币图样的行为逐渐增多，部分使用场景或载体极大损害了人民币形象。

近年来，在实际工作中，社会上出现了很多不正当使用人民币图样、损害人民币形象的行为。为此，新修订办法增加了禁止行为条款，禁止在祭祀用品、生活易耗品、票券等物品上使用人民币图样。

此外，新修订的管理办法还规定，依法取得的人民币图样使用许可不得转让。不得涂改、倒卖、出租、出借人民币图样使用许可批准文件。被许可人应当妥善保管图样制作模具和图样源信息，防止人民币图样被非法使用。

同时，销售经批准使用人民币图样的产品时，不得滥用许可进行虚假宣传和炒作。