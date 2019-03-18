中国国家广电总局宣布停播椰树牌椰汁违规广告等

中国国家广播电视总局今天（18日）就涉及海南椰树牌椰汁等的争议性广告宣布，立即停止播出相关广告。

据国家广播电视总局微信发布的消息，经总局监看发现，一些电视台播出的“椰树牌椰汁”和“力补金秋胶囊”“强身牌四子填精胶囊”部分版本广告存在导向偏差和违规播出涉性广告等问题，违反了《广告法》《广播电视管理条例》《广播电视广告播出管理办法》等规定。

当局指“椰树牌椰汁”部分版本广告，片面追求感官刺激、宣扬低俗内容、违背社会风尚，价值导向存在偏差，易对广大受众尤其是未成年人产生误导。

此外，“力补金秋胶囊”和“强身牌四子填精胶囊”部分版本广告，含有宣传“益气固本、滋阴壮阳”、主治“阳痿不坚、遗精早泄”以及“补肾填精”等内容，存在违规播出提高性功能药品广告的问题。

为严肃播出纪律，切实维护广大人民群众合法权益，根据相关法律法规规定，总局决定，自即日起，各级广播电视播出机构立即停止播出相关版本的“椰树牌椰汁”“力补金秋胶囊”和“强身牌四子填精胶囊”广告，并举一反三，全面清查所有在播和拟播广告，严把导向关，凡存在类似违规问题的，一律禁止播出，坚决杜绝此类违规问题。

各级广播电视行政部门要切实履行属地管理职责，立即转发辖区内所有广播电视播出机构，督促其严格遵照执行,对经查实播出过上述广告的播出机构，要依据《广告法》《广播电视广告播出管理办法》《广播电视播出机构违规处理办法》等规定，给予相应处理。

全国各级广播电视行政部门和播出机构，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，认真落实广告宣传也要讲导向要求，始终坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，忠实履行新闻舆论工作的职责使命，坚决防止播出内容低俗、品位低下、价值取向和审美取向不符合广播电视等大众传播平台属性的广告，确保广告播出不出问题。