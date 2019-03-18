港铁回应列车意外：新信号系统确实有问题

港铁就今天（18日）凌晨发生的列车意外事故，在傍晚再度向传媒交代事件。港铁常务总监金泽培指出，经过供应商模拟测试新信号系统情况后，发现系统确实有问题，会发生事故。港铁车务总监刘天成则说，在未查出确切意外原因前，所有信号系统测试都会暂停，包括观塘线的测试。他早前就这起事件向市民致歉。

据香港01报道，金泽培解释，新信号系统原本设有三套系统设备，包括主系统及副系统，并同时设有后备系统。不过，在这起事件中，为测试转换至第三后备系统后，便发生列车相撞。他也说，经供应商在加拿大多伦多模拟新信号系统运作，经重组事件经过后，确认发现涉事软件有问题。

金泽培表示，供应商将派四至五位专家来港协助调查事件，并会下载电脑运作的涉事经过，研究事故成因。惟牵涉软件开发程序及系统保障程序，故需时约二至三个月，并在目前阶段停止所有新信号系统的列车测试。

金泽培确认，事发时涉事车长有煞停列车，惟火车需要一段距离才能停车，故未能阻止两列列车相撞。

至于会否就事件向供应商索偿，金泽培回应指，会按照合约。

港铁车务总监刘天成指出，在未查出确切意外原因前，所有信号系统测试都会暂停，包括观塘线的测试。他也说，按现场工程人员评估，冀将肇事车辆推往中环侧线及金钟侧线，希望腾出正线以供日常运作。

港铁车务工程总管李家润早前也指出，由于修复工作十分困难，所以只能利用今晚非行车时间的三小时，将受损列车移离现场，明天早上中环线行车服务或未能恢复。