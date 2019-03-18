澳门警方捣毁特大卖淫集团 接客近十万次收益逾3亿港币

澳门司法警察局18日公布，捣毁一个特大操控卖淫犯罪集团。该犯罪集团仅2017年至今，所涉及性交易次数不少于9.5万次，从中所获得的非法收益不少于3.17亿元（港元，下同，约5500万新元）。

据香港中通社报道，司警发言人赖文威介绍，司警较早前接获举报，一个涉嫌操纵卖淫集团活跃于凼仔一家桑拿场所。经深入调查后发现，涉案的场所以中国大陆人为主脑，以水疗按摩等为名，实际安排女子进行性交易。

3月16日晚深夜至17日凌晨时份，司警出动200警力，兵分两路前后包抄，突击搜查这个桑拿场所。行动历时18小时，共拘捕13名集团骨干成员、58名卖淫女子，并将151名人带回警局调查。同时检获600万元现金、账簿、逾4500盒避孕套、性感衣物、漱口水和润滑剂等大批证物。

经调查，卖淫女子分别来自大陆、东南亚及东欧等地，由集团要员根据年纪、样貌、身材进行评级，每次性交易价格由2588元至4488元不等。集团有专人教授取悦客人技巧，要求女子无条件“试钟”，测试性技巧。

司警称，该犯罪集团具有较高的反侦察意识，场所门口有专人全天候24小时把风。场所内还设置不同的秘密通道及暗房密室，以用作成员逃避侦查之用。每当发现附近有警员出现时就会触动场所内警示灯及警报系统，通知正进行性交易及证件有问题的人迅速避入密室。

司警表示，当局现正追缉该犯罪集团的大陆主脑及其他骨干成员。相信当中还涉及其他犯罪活动，将继续深入调查。