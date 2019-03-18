中国1至2月国有土地出让收入呈现负增长

在稳中有变、变中有忧的经济基调下，中国财政支出加快投放以稳增长。今年前两个月财政支出规模占全年一般公共预算支出的14%，同比增长14.6%。此外，楼市低迷导致土地市场继续降温，1至2月全国政府性基金预算收入同比下降2.3%，主要就是受国有土地使用权出让收入同比下跌的影响。

据路透社报道，财政部网站刊登的新闻稿显示，1至2月累计全国一般公共预算支出同比增长14.6%至3万3314亿元（人民币，下同，约6705亿新元），相当于全年全国一般公共预算支出23万5244亿元的14.2%。其中，中央支出同比增长15.4%，地方支出增长14.5%。

期内，全国政府性基金预算支出14,374亿元，同比增长1.1倍；其中，国有土地使用权出让收入安排的支出1万2911亿元，同比增长1.1倍。去年全年分别为增长32.1%和34.2%。

华泰证券宏观研究李超团队在数据点评中指出：按照支出进度来看，2019年1至2月已完成进度14.2%，去年同期为13.9%，进度节奏有所提升。这反映出财政政策正在发力提效。

李超团队也说：“今年财政预算报告指出，积极的财政政策要加力提效，发挥好逆周期调节作用。我们认为在财政支出仍将维持适度的增速，预计全年增速为6.5%左右。”

财政收入方面，1-2月全国一般公共预算收入3万9104亿元人民币，同比增长7%。其中，中央收入同比增长6.6%，地方收入增长7.4%。

其中，税收收入3万5114亿元，同比增长6.6%；其中，增值税同比增长11.3%，而受减税影响个人所得税同比下降18.1%。

中国2018年全年全国一般公共预算收入同比增长6.2%，全国一般公共预算支出同比增长8.7%。

楼市低迷导致土地市场继续降温，流拍增多、地价走弱，导致1至2月国有土地使用权出让收入8047亿元，同比下降5.3%。这拖累期内全国政府性基金预算收入同比下降2.3%至9450亿元。

去年全年分别为增长25%和22.6%。

李超团队称：“政府性基金和土地出让收入是地产投资的前瞻指标，当前增速出现负数可能预示着未来地产投资的高增速不可持续，值得关注”。

受房价稳中趋缓、分化加剧影响，房地产相关税收增减不一。其中，契税806亿元，同比下降1.8%；城镇土地使用税392亿元，同比下降8.5%。

土地增值税1,004亿元，同比增长4.7%；房产税508亿元，同比增长1.1%；耕地占用税128亿元，同比增长8.8%。