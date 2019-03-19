中国七个省份今年公务员招考人数均下降：合计少招14979人

近期，中国多个省份相继发布了2019年本省的公务员考试公告，澎湃新闻梳理现有数据时注意到，不少省份的招录规模较上一次均有所下降。其中，山西、湖南、贵州、山东、江西、湖北、福建七省合计就少了14979人。

据澎湃新闻报道，《山西省2019年度考试录用公务员公告》已于3月15日公布，本次招考，山西全省计划招录3292人。当地媒体黄河新闻网报道指出，这一数据比去年少1654人。

黄河新闻网报道称，2018年10月份以来，山西机构改革后，许多单位因为业务调整导致内设机构和公务员编制发生变化，也有单位公务员编制减少。反映到2019年省考上来，许多往年招录大户消失或者减少招录人数。例如以前的地税局，随着机构改革，国税地税合并，税务系统的公务员招录由原来的国考省考一起招，变为现在的只在国考招录，要知道，以前的地税系统招录人数往往占据省考总招录人数的三之一以上。

报道分析道，税务系统退出省考招录必定会加剧今年公务员报考的激烈局面。

招考人数下降的情况还出现在湖南。

《长沙晚报》报道称，今年湖南省公务员招录计划为6522名，其中省直及其直属机构（含垂管单位）401名，市州直机关99名、县市区直机关186名、乡镇（街道）机关4128名、公安机关487名、法院系统556名、检察院系统265名。面向普通高校选拔选调生400名。报道指出，今年全省公务员招录计划较去年减少3295名，主要因为参公事业单位暂停招考，原省地税系统因与国税合并，列入中央直属机构，2019年起不再在省考中招录。

此外，贵州和山东也出现了缩减公务员招录人数的情况，且比例更大。

3月18日，贵州日报社微信公众号“政前方”发布消息，今年贵州省四级机关（省、市、县、乡）统一面向社会公开招录公务员（人民警察）2063名。而贵州省公务员招生考试网此前的消息显示，去年贵州公务员考试招考3922人。

这意味着贵州今年省考的招录人数较去年减少1859人，几乎少了一半。

山东媒体齐鲁网3月12日发布的消息显示，2019年山东省面向社会公开招考公务员3047名。澎湃新闻注意到，2018年山东省面向社会招录公务员和参照公务员法管理工作人员7309名。其中，省直机关及直属单位548名，各市市直机关单位832名、县级以下机关单位5929名。

此外，据中国江西网报道，3月18日，江西省公务员局发布公告，本次全省录用计划共4148名；而去年全省录用计划共5235名，相当于今年比去年少招1087人。

湖北媒体荆楚网也在18日发布消息，湖北省2019年度省市县乡公务员四级联考即将开始报名，全省计划考试录用公务员5690名。《湖北日报》2018年报道提到，当年湖北省各级机关考试录用公务员7382名，也就是说，今年少招录了1692人。

另外，《海峡都市报》报道指出，2019年福建省公务员招录人数为2471人，首次跌破3000人大关，较去年少了1130人，同比降幅30%。

