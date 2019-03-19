柯文哲访美一波多折 纽约市议长缺席无法会面

台北市长柯文哲访美行程一波多折，在纽约除了没有机会会见几名当地官员之外，之前已安排与纽约市议长会面，也因议长缺席而无法实现。

据台湾《联合报》报道，台北市长柯文哲访美第三天，美国时间18日上午出席驻纽约办事处举办的“台北市永续发展简报会”，下午前往纽约市议会拜会，原本安排好要见市议长约翰逊（Corey Johnson），不料却议长却临时有事未出席。

文哲在前往华府途中接受媒体采访时表示，议长好像临时有事，不过议员都有来就好了。

柯文哲当天中午和美国外交政策全国委员会（NCAFP）进行闭门会议，不过未如外界预期见到美国在台协会前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）。

据了解，柯文哲此趟纽约行，原本还想安排和纽约市长白思豪 (Bill de Blasio)会面，不过双方也因时间乔不拢，最后也未能成行。

在谈到未能和白思豪会面时，柯文哲说，那也没有办法，听说白思豪最近很忙，跑美国总统初选还是怎么样。

此外，柯文哲出席简报会之际，曾在行前呛声将“如影随形”的独派台湾国主任陈峻涵也悄悄现身，在场外手持“器官移植”争议的海报，要求柯文哲针就葛特曼事件对外讲清楚、说明白。