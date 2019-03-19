解放军少将：台湾每位军人都应支持一国两制

中国大陆军事科学院首席专家王卫星少将昨天（18日）公开发文，呼吁作为中国军队的台湾军人必须坚定反对台独，并说台湾每位军人、每座军营都应支持一国两制，因为这样做实质上就是维护台湾军人的切身利益。

据“长安街知事”微信公众号报道，王卫星是台湾问题专家，不久前曾认为，今天的台湾也应该有一场彻底的思想大解放。

在这篇题为《台湾军人应支持“一国两制”》的文章中，王卫星少将表示，两岸军队同为中国军队，一切从事分裂祖国的人和政党都是中华民族的败类，也就是中国军队共同的敌人。两岸防务部门一定要加强沟通，不相互拆台，防止他国挑拨离间。

他认为，台湾军人更应成为主动反对台独的践行者，成为支持和平统一、一国两制的中坚力量，看到一国两制是照顾台湾实际情况的最佳统一方式。

除了这篇文章之外，王卫星2007年曾在《瞭望》杂志发表了《海峡两岸军人的共同职责》。文章提及“用酒杯在餐桌上碰撞，比用枪炮在战场上相互瞄准好”“只要台湾军队不支持‘台独’，实质上就是在维护和保持台海和平”等观点。

也是十三届全国政协委员的王卫星在今年两会前夕接受采访时曾说，一国两制长期在台湾被“污名化”，台湾应该了解一国两制台湾方案的实质内涵。他还提出，台湾也需要一场彻底的思想解放，抛离挟洋自重的幻想、抛弃对台独的一切迷思。