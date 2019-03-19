中国九所红色基因高校成立大学联盟

北京理工大学与另外八所中国高校在延安发起成立延河高校人才培养联盟，以继承和发扬延安红色基因教育理念等目标。据了解，这些高校共同诞生于抗日烽火中，传承红色基因同根同源。

据中国新浪网报道，抗日战争在1937年爆发后，有些中国青年和知识分子来到有“革命圣地”之称的延安。为了将这些青年培养成为党的优秀干部，中共中央从1937年至1945年间，先后在延安创办了陕北公学、鲁迅艺术学院、中国女子大学、自然科学院（北京理工大学前身）、泽东青年干部学校、民族学院等高等学校，这些学校就是“延河联盟”高校的起源或重要组成部分。

延河联盟的概念最先由北京理工大学发起和倡议。除了北京理工大学，另外八所加入联盟的中国高校是中国人民大学、中国农业大学、北京外国语大学、中央音乐学院、中央美术学院、中央戏剧学院、中央民族大学和延安大学。

据了解，创立这个联盟的目的是为了继承和发扬延安红色基因教育理念，共同全面提升人才培养的能力和水平，本着信息互通、资源共享、整合优势、协同创新原则。

报道称，这九所高校曾将革命的火种播撒向全国，并成燎原之势。今天，再聚首组成共同体，不断的是 “延河魂”，促进的是 “红心结”，执着的是“育新人”。