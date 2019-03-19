陕西首揭冯新柱案细节：全市重要领导几乎都送礼金

中共陕西省纪委副书记、省监委副主任刘曙阳去年底在一场活动发表讲话时曾揭露，陕西省原副省长冯新柱从2001年任铜川市副市长至2018年在副省长任上被调查落马之前，铜川市几乎所有任职重要职位或部门的领导，都曾向冯新柱送礼金。

据《新京报》“政事儿”微信公众号昨天（18日）报道，陕西省纪委监委主管的《党风与廉政》杂志近日刊发了陕西省纪委副书记、省监委副主任刘曙阳去年12月底在全省集中开展违规收送礼金问题专项整治工作推进会上的讲话提纲，包括冯新柱事件。

刘曙阳在讲话中指出，从魏民洲、冯新柱案和陕西省2018年以来查处的一系列腐败案件看，收送礼金的问题在我省不少地方、不同层次都十分严重。以冯新柱为例，其在2001年任铜川市副市长至2018年在副省长任上被调查落马之前，17年间收受礼金从未间断。给冯新柱送礼金的领导干部，几乎覆盖了铜川市所有重要岗位、关键部门、重点单位的领导。

在冯新柱落马后，铜川市也有多名官员被查，包括陕西省质量技术监督局原副巡视员王曙晓、铜川市人大常委会原副主任史敏、铜川市人民政府党组成员。其中，王曙晓被曝为攀附冯新柱，向其巨额行贿。

在冯新柱被查三个多月后，去年4月，退休三年的王曙晓也被查。去年8月，他被开除党籍。

经查，王曙晓违反政治纪律和政治规矩，搞政治攀附，搞团团伙伙，充当买官卖官“掮客”；违反组织纪律，不如实向组织报告个人有关事项，长期不参加组织生活，不缴纳党费；违反廉洁纪律，官商不分，违规经商办企业，通过他人为亲友承揽工程项目；违反国家法律规定。

报道也引述《华商报》消息称，王曙晓政治攀附的对象即为冯新柱。另据了解，王曙晓为在政治上得到冯新柱帮助，以请吃饭、洗脚，给冯新柱送礼、陪打牌等方式，培养与冯新柱的私人感情并取得信任。