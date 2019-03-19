中国公民人均通关查验时间减至45秒 口岸排长队成历史

中国公安部新闻发言人郭林今日（19日）介绍，2018年中国公民人均通关查验时间减少至45秒，大型口岸高峰期旅客候检时间环比缩短10分钟，口岸通关排长队成为历史。

据中新社报道，公安部今天在京召开新闻发布会，通报国家移民管理局“放管服”改革工作情况。

公安部新闻发言人郭林介绍，自办理护照等出入境证件“只跑一次”制度实施以来，截至2018年底，中国共累计审批签发护照等出入境证件、签注1亿多本（张/枚），申请人总体满意度达99%以上；2018年检查出入境人员同比增长9.9%，中国公民人均通关查验时间减少至45秒，大型口岸高峰期旅客候检时间环比缩短10分钟，达到国际先进水平，口岸通关排长队成为历史。

国家移民管理局外国人管理司负责人陈斌通报，国家移民管理局在不到一年的时间内相继推出办理出入境证件“只跑一次”等10余项改革新政，迅速释放机构改革红利，积极打造展示中国风范、中国形象的靓丽“国门名片”，努力为广大人民群众、中外旅客和口岸相关企业创造实实在在的便利和实惠。

陈斌介绍，2018年移民和出入境管理工作实现“两增长两减少”：全年共检查出入境人员6.51亿人次，同比增长9.9%；中国公民人均通关查验时间减少至45秒。审批签发各类出入境证件1.5亿张(本次)，同比增长11.1%；户籍地居民出入境证件审批签发由10个工作日减少至7个工作日。