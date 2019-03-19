称柯文哲向中国大陆靠拢 美台湾同乡会吁AIT审慎评估柯立场

全美台湾同乡会致函美国在台协会（AIT），表达关切台北市长柯文哲对台美关系的负面评论，并指柯文哲持续向中国大陆当局靠拢，敦促AIT审慎评估柯文哲的立场与看法。

据台湾《联合报》报道，全美台湾同乡会已发表声明不接待柯文哲访美行程，柯文哲直言对声明非常感冒。全美台湾同乡会长郑劭方昨天（18日）接受电访说，声明并没有任何不符合事实的内容，若柯文哲要如此解释，全美台湾同乡会不予置评。

郑劭方说，柯文哲过去几个月的表现，造成侨界许多疑虑，也让他们非常不信任柯文哲。

至于是否担心柯文哲此行伤害台美关系，郑劭方表示，当然有所担心，希望不会发生这种状况，希望柯文哲讲话得体；郑劭方说，台美关系应为互利，而非柯文哲所描述，因此希望借由这封信，敦促AIT更审慎评估柯文哲的立场与看法。

郑劭方致函美国在台协会主席莫健指出，基于关切柯文哲对台美关系的负面评论，以及他缺乏敏感度的发言所造成的影响，因此撰写这封信。

信件提及，柯文哲自去年竞选连任以来，一直错误描述台美关系，如柯文哲去年接受彭博社访问时，称台湾只是货架上的商品；看到台湾首都市长进一步推动北京政府的统战议程，并质疑美国政府几十年来捍卫台湾对抗中国大陆侵略，令人相当受挫。

全美台湾同乡会也不满柯文哲以“扁钻”比喻美对台军售，并指柯文哲对战略领域的无知，表明他不理解美国的支持对于阻止台海战争的重要性；该会表示，柯文哲每次的评论与行动，都在持续向大陆当局主张靠拢。

全美台湾同乡会敦促莫健，未来批准柯文哲访美应更为谨慎，这次也要审慎评估柯文哲的立场与看法。这封信件日期为17日，不过郑劭方称，18日才将信件给AIT，目前尚未收到AIT回覆。