中国住建部副部长：为上半年设减少建设项目审批时间目标

中国住房和城乡建设部副部长黄艳昨天（18日）在北京透露，工程建设项目审批制度改革自去年5月试点开展以来，试点地区实现了审批时间压减一半以上，今年全国开展工程建设项目审批制度改革的主要任务目标之一，是要在上半年审批时间压缩至120个工作日以内。

据中新社报道，工程建设项目审批制度改革试点开展以来，审批时间由平均200多个工作日压减至120个工作日的目标，形成一批可复制可推广的经验，为2019年在全国开展工程建设项目审批制度改革奠定了坚实基础。

去年5月，中国官方决定在北京等15个城市和浙江省开展工程建设项目审批制度改革试点。

黄艳在当日举行的国务院政策例行吹风会上表示，工程建设项目审批制度改革试点对转变政府职能、优化营商环境产生了明显效果。

一是通过这次改革转变了政府职能，政府以前政策不透明或标准不统一的情况有所改变，这次改革破除了藩篱、提高了效率、改进了工作，基本从源头上消除了工程建设项目审批领域滋生腐败的土壤，促进了治理体系和治理能力现代化。

二是对营商环境产生了明显影响。这次改革减少了审批手续，缩短了时间，显著增强了企业和民众办事的可预期性和获得感，进一步激发了市场活力。北京、上海在试点半年多之后，办理建筑许可效率指标的国际排名有了显著提升。

在试点的基础上，今年的《政府工作报告》中明确提出“在全国推开工程建设项目审批制度改革，使全流程审批时间大幅缩短”。

黄艳表示，全国开展工程建设项目审批制度改革的主要任务目标是：2019年上半年全国工程建设项目审批时间压缩至120个工作日以内，初步建成工程建设项目审批制度框架和信息数据平台。2019年底工程建设项目审批管理系统与相关系统平台互联互通；试点地区继续深化改革，提高审批效能。到2020年底，基本建成全国统一的工程建设项目审批和管理体系。

据了解，改革要实现工程建设项目审批“四统一”，即统一审批流程，统一信息数据平台，统一审批管理体系和统一监管方式。