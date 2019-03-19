国家文物局：革命文物保护要纳入中央财政专项经费支持

中宣部、财政部、文化和旅游部、国家文物局近日公布第一批革命文物保护利用片区分县名单，确定了15个革命文物保护利用片区。国家文物局副局长顾玉才今天（19日）在国新办新闻发布会上介绍，国家文物保护专项资金要适当地向革命老区、贫困地区倾斜。

据《新京报》报道，第一批15个革命文物保护利用片区分别是：井冈山片区、原中央苏区片区、湘鄂西片区、海陆丰片区、鄂豫皖片区、琼崖片区、闽浙赣片区、湘鄂赣片区、湘赣片区、左右江片区、川陕片区、陕甘片区、湘鄂川黔片区、晋冀豫片区和苏北片区，一共涉及20个省份的110个市、645个县。

这15个片区中，13个片区是土地革命战争时期的根据地，另外2个为抗日战争时期根据地，分别是太行山区八路军总部所在的晋冀豫抗日根据地和新四军总部所在的苏北抗日根据地。

顾玉才介绍，国家文物局将支持以省为单位编制革命文物保护利用的总体方案或行动计划，突出重点，有序推进。相邻的同属一个片区的各个省之间，要加强统筹协调。

革命老区多为贫困地区，资金从哪里来？顾玉才表示，需要在中央层面和省一级层面加大统筹和支持力度。财政部和国家文物局此前联合公布了《国家文物保护专项资金管理办法》，对文物保护专项资金支持的重点、内容、范围作了一定调整，主要是着眼于革命文物保护利用的需要，办法特别强调国家文物保护专项资金要适当地向革命老区、贫困地区倾斜。

办法还指出，在革命文物保护利用当中，要把省级和省级以下文物保护单位纳入中央财政专项经费的支持范围，并支持革命文物集中连片地区的总体片区的整体陈列展示。