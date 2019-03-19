习近平：从娃娃抓起培养拥护中共领导和中国制度人才

（早报讯）中共总书记、中国国家主席习近平昨天（18日）主持学校思想政治理论课教师座谈会，必须培养一代又一代拥护中共领导和中国社会主义制度的人才，并强调“从学校抓起、从娃娃抓起”。

据新华社报道，习近平在座谈会上说，青少年是祖国的未来、民族的希望。“我们党立志于中华民族千秋伟业，必须培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。在这个根本问题上，必须旗帜鲜明、毫不含糊。”

他说，这就要求我们把下一代教育好、培养好，从学校抓起、从娃娃抓起。在大中小学循序渐进、螺旋上升地开设思想政治理论课非常必要，是培养一代又一代社会主义建设者和接班人的重要保障。

习近平也指出，思政课教师要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。

他要求，“传导主流意识形态，直面各种错误观点和思潮”，各级党委要把思想政治理论课建设摆上重要议程，把统筹推进大中小学思政课一体化建设作为一项重要工程，各地区各部门负责人要积极到学校去讲思政课。

官方简历显示，习近平曾于1998年到2002年，在清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业在职研究生班学习，获法学博士学位。

香港《明报》分析，习近平曾于2016年底举行“全国高校思想政治工作会议”，3月18日是首次召集大学、中学、小学思政课教师代表座谈。

分管意识形态工作的中共政治局常委、中央书记处书记王沪宁、主掌思政课的政治局委员、中办主任丁薛祥，皆出席会议，显示规格很高。此外，政治局委员中的国务院副总理孙春兰、中组部部长陈希、中宣部部长黄坤明也出席座谈会。

据央视信息，在座谈会中被安排发言的思政课教师，来自中国各地，包括大学退休教授到现职教授，乃至中学、小学的思政课教师。

中国的大学、中学、小学以至研究生课程都开设有各类思想政治课程，其中属于义务教育阶段的小学和初中，早年分别使用“品德与生活”和“思想品德”之名，从2016年起已统一更改为“道德与法治”。高中的思政课主要有“经济生活”、“政治生活”、“文化生活”、“生活与哲学”四门课程，多为高考必考科目。各所大学均须将一定数目的思政课列入必修课，主要包括“马克思主义基本原理概论”、“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”等。思政课也是研究生入学考试必考科目，硕士和博士的思政课与本科则无太大差别。