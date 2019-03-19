被指移民加拿大 周延波被责令辞去陕西政协委员

据陕西省教育厅官网今天（19日）消息，针对近期网络上反映西安思源学院董事长周延波为加拿大居民等问题，陕西省纪委驻省教育厅纪检组对周延波立案审查，根据调查核实情况，陕西省委教育工委依纪依规对周延波及相关人员进行了处理。

据《北京青年报》报道，经调查，周延波于2011年3月取得加拿大永久居留权，持有枫叶卡，有效期五年，枫叶卡到期后，没有申请更换。陕西省公安厅出入境管理局认定，周延波持有中国护照，系中国公民。 2018年1月其办理了加拿大商务签证。据周延波本人提供的加拿大方面相关材料显示：周延波于2015年4月7日起，已非加拿大居民。

2018年1月4日，周延波作为陕西省十二届政协委员人选考察时，虚假承诺本人及子女未取得外国国籍、永久居留权或长期居留许可，故意隐瞒了其女儿已移居加拿大的事实，没有如实向组织报告本人曾拥有加拿大永久居留权的情况。

2012年12月，周延波被推荐为陕西省十二届人大代表人选时，时任西安思源学院党委办公室副主任彭斌、专职组织员赵志强在没有认真调查核实、且未向学院领导汇报的情况下，以西安思源学院党委名义向推荐单位西安市教育局，出具了“西安思源学院董事长周延波没有获得国外或境外永久居留权、长期居留许可，其配偶子女也没有移居国外或境外”的证明材料，该证明材料与实际情况不符。时任西安思源学院党委办公室主任马青知悉此事后，未作进一步调查核实，也未向学院党委汇报。

鉴于周延波在2018年1月被推荐为陕西省十二届政协委员人选时，故意隐瞒个人重大情况，根据《政协章程》有关规定，已责令周延波辞去陕西省十二届政协委员，相关程序正在办理中。

鉴于周延波在2018年1月被推荐为陕西省十二届政协委员人选时，故意隐瞒个人重大情况，违反党的组织纪律，依据2015年《中国共产党纪律处分条例》第七十四条和2018年《中国共产党纪律处分条例》第七十七条之规定，2019年2月18日，省纪委驻省教育厅纪检组对周延波立案审查，2月25日，省委教育工委给予周延波党内严重警告处分。