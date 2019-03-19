中国首个5G高校在上海建成启用

中国首个5G高校今天（19日）在上海工程技术大学建成启用。这是继今年2月上海虹桥火车站启动中国首个5G火车站建设后，上海的又一重磅“5G动作”。

据中新社报道，所谓“5G高校”，是指上海联通已在上海工程技术大学建成满足3GPP NSA架构的3.5GHz的5G室外宏站五个，在联合创新实验室部署了5G室内型微基站一个，实现校园、办公区、科研区、宿舍区的5G信号覆盖，使上海工程技术大学成为全国首个实现5G网络深度覆盖的高校。

同时，由上海联通、上海工程技术大学携手共建的“5G+人工智能应用联合创新实验室”也正式投入使用，实验室围绕基于自主知识产权AVS2的 8K视频编解码、数字版权保护、人工智能以及大数据等方面的技术应用需求，开展基于5G网络特性的行业应用研究合作。

当天的活动由上海市经信委、上海市教委、松江区人民政府作为指导单位，上海工程技术大学、上海联通、诺基亚贝尔股份有限公司共同主办。

上海市经信委副主任张建明在仪式现场表示，首个5G高校的建成，标志着5G在教育领域的应用探索又迈出了关键的一步，5G将为师生们提供沉浸式体验教学、远程互动教学、虚拟操作培训等多种业务，为学校打造数字生态系统，为科研助力，支撑各类实验室发展。同时，未来也将进一步探索5G应用于提升学校管理效率，促进学校高质量发展。

他表示，上海要强化新一代信息基础设施核心能力，充分发挥5G的网络支撑及应用赋能作用，对标最高标准最好水平，打响双千兆宽带城市品牌，打造5G网络建设先行区、5G创新应用示范区和5G产业集聚高地。

面对5G发展的新形势，上海拥有丰厚的基础条件和良好的发展前景。华为、中兴、诺基亚贝尔都将5G技术研发重点集中在上海。上海市政府联合高校和企业等，共同推进5G产学研深度融合，全面提升自主创新能力。同时，上海市政府还将在更多行业、更多领域实施5G应用示范工程，通过5G和各行各业的连接产生化学效应，加快生产活动向数字化、网络化、智能化方向演进升级。