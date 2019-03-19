美台新对话机制 AIT处长：不是要挑衅中国大陆

台美今天（18日）共同成立新对话机制，将在印太地区推动合作。美国在台协会（AIT）处长郦英杰表示，美台间推动的机制应被视为美台间的合作，不应被视为美国要挑衅中国大陆，而大陆因素应被视为另一个议题。

据台湾联合新闻网报道，台湾外交部长吴钊燮今天（19日）与郦英杰（Brent Christensen）共同在外交部举办记者会，宣布台美正式成立“印太民主治理咨商”（Indo-Pacific Democratic Governance Consultation）对话机制。

媒体问及，美国特朗普政府积极促进美台关系，有人担心台湾被美国作为对大陆的筹码，美国友台的作法是否真的对台有利。郦英杰说，美国对台政策基于美国和中国大陆的三个公报与台湾关系法，美国对台关系也是根据美国利益来推动。美国和台湾推动的机制，应被视为美台间的合作，大陆因素应被视为另外的议题。

他说，他相信美国有可能可以和台湾发展好的关系，同时也跟大陆有好的关系。美国和台湾推动合作，不应被视为因为美国要挑衅（provoke）大陆。美国和台湾享有强健的关系，美国推动与台湾的关系，与美国和大陆关系无关。

对于美国是否和其他国家与地区也有类似的民主治理咨商，郦英杰说，美国和其他国家或地区也有类似的对话机制。至于这项新的台美机制是否要刺激大陆，他重申美台关系是基于台美共享价值和在区域内提倡民主的共同利益，这项新的咨商机制是“美台推动的合作”（US-Taiwan initiative）。

吴钊燮致词时表示，今年是台湾关系法立法40周年，为彰显台美间40年来的深厚伙伴关系，尤其是双方所共享的民主价值，很高兴宣布台美正式成立“印太民主治理咨商” 。双方将以更密切且直接的合作，共同在印太地区推动人权、民主及良善治理等双方共享的核心价值，维护区域内的自由及法治秩序。

吴钊燮说，如同他日前在“洛杉矶世界事务协会”的演讲，威权政权与非自由民粹主义正不断向民主国家与地区发动攻势，“一场无烟硝的意识形态战争，正真实发生在我们的日常周遭」。台湾处在捍卫民主自由的最前线，台湾的政府与民众不仅要维护自己的民主成果，也愿意在国际上贡献所能，为保卫国际自由秩序与普世价值上克尽己力，并与美国等理念相近国家与地区共同合作。

他指出，最近的一个例子就是台美上周才在台北合办“印太区域保卫宗教自由公民社会对话”。同时，台湾也已经宣布，将从今年开始分五年捐助100万美元给美国国务院“国际宗教自由基金”，以共同推动全球宗教自由。

吴钊燮进一步表示，台美“全球合作暨训练架构”（GCTF）机制也将于下周举办“打击公私部门贪渎国际研习营”，并规划今年下半年再次举办媒体识读研习营，邀请印太各国与地区官员、专家来台交流。

郦英杰指出，3月26至28日，AIT将再次与外交部及法务部调查局合作，举办美台“全球合作暨训练架构”（GCTF）之下的国际工作坊，聚焦打击公私部门的贪腐现象，将有16国代表与会。