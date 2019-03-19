微信文章赞胡海峰是“跨界书记”

继中国媒体日前报道中国前国家主席胡锦涛之子胡海峰在北京拜访两位革命先辈后人后，“秦鉴”微信公众号前天（17日）又发表了一篇署名“酌月”的文章，内容提及胡海峰的仕途历程，他与西安的联系等，并称他为“跨界书记”。

这篇题为《“跨界书记”胡海峰》的文章在开头写道，“因部分并不确切的传言，丽水市委书记胡海峰与西安发生了联系”。

文章提到，“需要发问的是：胡海峰是什么样的官员？为什么他会被关切？”文章指出，从高校、高科技企业到科研院所，到担任嘉兴市长、丽水市委书记，“跨界”是胡海峰的标签。文中还列举了2018年嘉兴和丽水国内生产总值（GDP）称，两者总值保持11%以上增长，其中嘉兴增速全浙江第一，“显现了官场‘新秀’的战力”。

在谈到胡海峰的形象时，文章指出，“镜头中，胡海峰的形象很有标志性：五官清朗，白发黑发相间；而他的低调、干练，更增强了人们对他‘处事沉稳’、‘实干做派’的印象”。

文章说，胡海峰不是人们印象中的“那种典型官员”，其发言透着清爽与坦诚。并举例称，今年2月13日，一则胡海峰演讲的视频在官方微信公众号发布后，阅读量短时间内达到超过10万。文章写道，对于胡海峰沉着、舒缓的语调，网友感叹：“胡书记普通话好，气度不凡”、“被胡书记声音迷住”。

文章还用了相当大的篇幅描述胡海峰当嘉兴市长时的一些事迹以及发表过的言论。并赞扬胡海峰力倡“法治”，把“官员学法”放在重要位置。

文章最后表示，“面对许多地方政府部门的粗放式行政、面对西安创新发展亟待后继之力，人们的期待，无非是希望西安有更多积极求变的动力”，“当此之时，胡海峰被坊间关切。无论新书记是谁，愿能从中得到启示：愿劲风袭来，愿清风常在，愿此风春暖长安”。