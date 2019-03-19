港中央政策组首席顾问撰文 批某台籍港区政协委员自娱自乐式发言

香港前中央政策组首席顾问、新范式基金会总裁邵善波在一篇发给《明报》的文章中，以不点名的方式称，来自台湾的某“港区政协委员”上周在全国政协会议上的演讲是“自娱自乐式的发言”。香港《星岛日报》指出，文章提到的那名委员是凌友诗。

邵善波在题为《一方愈是自娱自乐另一方愈是人心离散》写道，那名委员在会上畅叙自己独特的个人身份与经历，并夸张地表达了对台湾像“亲生儿子”一样“回到母亲怀抱”的热切期盼、对统一台湾的热烈支持，与对中华人民共和国的效忠。《明报》于今天（18日）刊登这篇文章。

文章写道，自娱自乐式的发言在全国政协会场中获得的掌声愈热烈，中国大陆与台湾两地的政治、文化认知上的差异就愈大、愈暴露无遗。

全文如下：

刚闭幕的全国政协会议上，有“港区政协委员”以有别于任何其他人在这种庄严场合下的声线、表情以及姿态，畅叙自己独特的个人身分、经历，并夸张地表达了对台湾像“亲生儿子”一样“回到母亲怀抱”的热切期盼、对统一台湾的热烈支持，与对中华人民共和国的效忠。发言现场，即政协全体大会，爆发10多次掌声，等于直接给予高度赞赏。

如此以台湾人的身分（用发言者的话说，是“一个平凡的台湾女孩”），公开高调表达个人对两岸统一的认同和支持，自然引起广泛关注和热议。但民间的大多数反应，则与官方截然相反，内地（大陆）人士大多意味深长地付之一笑。对网上的批评，发言者自己表示都已看到了，只不过她认为那都是“太小的事情了”，“因为我面对的……是全民14亿人的热切期望”（据《星岛日报》报道）。港、台舆论和民间大多数人士对此“爆红”的发言，用“嗤之以鼻”形容绝不为过。

官方与民间如此大的反差，折射的正是中国在海外的“统战”工作往往效果不佳，甚至招致反感的根本原因。

在中国政治生活中最具象征意义的全国“两会”上发生这样一幕，可以说是一个反面作用远远大于正面作用的政治示范。这样高调的自我推介和个人表态，是能鼓励台湾支持统一的人士，还是能说服台湾那些对统一持怀疑和反对态度的人士？相信看在绝大多数台湾民众眼里，这肯定代表不了他们，而只能让他们觉得遥远、陌生、“肉麻”和格格不入。这样的政治示范，究竟政治价值何在？对凝聚台湾人心的意义何在？

中央领导人近年在对港工作中提倡，要以当地民众听得懂的语言和他们熟悉的方式做工作（大意），这应该是海外“统战工作”的基本要求。中国大陆还在争取台湾和平统一的努力中，要和平统一，首先是要争取台湾民众的广泛认同。让台湾经济上不得不依靠大陆，固然能减低台独的可能，但那只是让对方客观上不得已而为之；对收复离散的人心，没有根本的作用。对台湾民众，更应该注重的是文化上的认同和情感的凝聚。

到过台湾的人都有感触，台湾政治虽然乱象丛生，但台湾民间与海外华人一样，对中华传统文化的传承，比之中国大陆，往往更为执着。文化认同是大陆与台湾血脉相连最坚实的基础。但让台湾民众惊诧莫名、视为笑料的政治表演，对统一大业不仅没有帮助，极而言之，如果说大陆与台湾以文化统一还有一线希望的话，那么如果再来几次全国政协会议上这样的“热门新闻”，希望只会变得愈来愈渺茫，台湾人心只会愈走愈远——因为对绝大多数台湾民众而言，这其中所体现的，肯定不是他们所认同的文化。

中国大陆有关部门实在有必要三思：对台工作到底是以自娱自乐、自我感觉良好为先，还是应以让台湾民众产生共鸣、让台湾社会产生认同为要？这无论如何都算不上什么艰深的题目，答案不言自明。可以说，自娱自乐式的发言在全国政协会场中获得的掌声愈热烈，大陆与台湾两地的政治、文化认知上的差异就愈大、愈暴露无遗。