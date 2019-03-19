黑龙江国有林区出现违建私人庄园 毁林百亩削山挖湖

中国黑龙江牡丹江市被曝出有人在张广才岭国有林区里，毁林削山挖湖建私家庄园，却没有任何审批手续。

据中国之声《新闻纵横》今天（19日）报道，这座名为“曹园”的私人建筑群，从2005年开始建设，总投资上亿元，气势宏伟，规模惊人，至今仍不对外开放。牡丹江市国土部门曾三次作出拆除并罚款的行政处罚，最终都形同虚设，沦为“一纸空文”。国有林地上建起的私人庄园，仍屹立不倒。

3月17日，在举报人张先生的带领下，中国之声记者从牡丹江市火车站出发，出城区沿着山路而上，不足20分钟，便在路旁看到了一个气势恢宏的古建大门，城楼上雕梁画栋，正中间的鎏金牌匾题有“曹园”二字。

曹园围墙边上的建起的角楼，实名举报人称，这里装有监控，以防外人入内。

张先生介绍，这个建筑群是由牡丹江市的民营企业家曹某投资建设的。2004年，曹某以其配偶的名义，从中牧集团牡丹江军马场获得了该片国有林地的经营权，经营期限为70年，该块林地一共有近3000亩。“从2005年开始，他把这块林地全部用围墙圈起来，开始大肆搞建设”。

“曹园”是个私人庄园，这在当地并不是秘密。在附近走访了多名护林工人、放牧农民，都说从没进去看过。“那就是个人家，人家出钱修的，不让外人进”，“一般人根本进不去，接待的都是有头有脸的人”，“听进去的人说，里面超级豪华，跟宫殿一般”。

张先生说，“曹园”的建设过程中，大量盗伐林木，毁坏性开发，造成国有林地和生态遭到严重破坏。里面还设有狩猎场，不少野鹿、野猪等野生动物被捕杀。

在2013年，为了调整风水，曹某托山势，在山腰筑起蓄水大坝，利用山水造出一个面积约1平方公里的人工堰塞湖。“大坝的设计、施工都没经过经过论证和规划，最初是土坝，蓄水越来越多，用水泥加固，现在大坝足有一公里长，水面上停放着游船，如果一旦溃坝，后果不堪设想。”

曹园北侧一处挖空的山体，目测约半个足球场大小曹园北侧一处挖空的山体，目测约半个足球场大小。

在牡丹江本地论坛里，有很多市民对曹园表示出了好奇，不少网友在问“如何能进去看一眼”。

报道称，在网络上搜索“黑龙江曹园”，出现了黑龙江曹园文化投资有限公司的官网。首页介绍，“中国曹园位于黑龙江省牡丹江市的西北方，张广才岭的大森林中，距市区 约10公里，总占地2.3平方公里。曹园始建于2005年，现已建成“三园一馆”，即园门园、文昌苑、峰墅苑、博物馆，初步具参观游览、修贤修学、休闲康体、餐饮住宿等功能。 ”

网站上展示了曹园内部建筑的照片，用富丽堂皇来形容，丝毫不为过。网站的介绍中，这里还将建设跑马场、高尔夫练习场等。

工商资料显示，黑龙江曹园文化投资有限公司注册成立于2006年6月，法定代表人为曹波，注册资金为8000万元（人民币，下同，约1609万新元）。

3月17日下午，记者在曹园门口拨通了该公司负责人苏林芳的电话。对方称，他人在外地，不便让记者进入曹园。“现在就留有几个锅炉工，他们也不了解情况”。

被问及为何要在国有林场里建设个庄园，苏林芳说，这是为了搞旅游开发，省、市发改委都立过项。公司很早就申请改变土地性质，但因为这块林地归北京中农发集团管，土地的评估价格比牡丹江市高两倍多，所以办不下来。

苏林芳还表示，他们在林地中搞建设，有2.76公顷经过林业部门批准。“有几个小地方没有审批的，我们当时也罚款了。罚了多少钱我记不清了，好像有几十万块钱。”

他们一共承包了2000多亩的林地，2006年和2007年砍伐树木也经过了林业部门的批准。一些没有审批的建设，也已经罚款了事。

记者拿到与黑龙江曹园文化投资有限公司有关的一份判决书，也从侧面印证了曹园的建设没有任何手续。这份判决书显示，“诉争的工程没有经过相关部门批准开工许可、规划许可等审批手续，上诉人曹园公司明知朱某没有施工资质，仍将工程发包给朱某施工，且又没有施工图纸……”

3月19日，中国之声记者就曹园的问题采访了牡丹江相关部门，被告知，曹园无任何审批手续，完全是个违法建筑。

针对“曹园”搞旅游开发的说法，牡丹江市文化旅游局相关负责人称，“曹园”压根不具备旅游开发的任何条件。

“它不符合景区的相关条件，不符合条件我们也没有给它（审批），后来他们就自己放弃了。可能这里面还涉及到旅游基层设施的投入，资金上也有问题，就没有再申报。”

而牡丹江市自然资源局相关负责人表示，国土部门曾对曹园的违法占地建设进行过3次行政处罚，虽然罚款交了，但违法建筑一直没有拆除。

该局出示的相关行政处罚文书显示，牡丹江市国土资源局于2009年、2015年、2018年对曹园未经批准违法占地建设下达了行政处罚决定书，查处的违法占地面积分别是7000平米、5736平米、2367平米，按照每平米5元的标准进行处罚，并责令其自行拆除。三次行政处罚下来，罚款共计7万5000多元。

牡丹江市国土资源局曾就2018年的行政处罚，向牡丹江市爱民区法院申请强制执行，但法院根据法律规定作出行政裁定称，“申请执行人无正当理由逾期向本院提出申请，本院不予受理”。

行政处罚并未制止“曹园”的违法占地，反而让违法建设变本加厉。眼下曹园违法占地面积究竟有多大，牡丹江市国土部门自己也不知道。而对“曹园”毁林、违法占地的行为，牡丹江市森林公安局局长杨旭辉称，森林公安2018年10月之前对此毫不知情。

“10月份国家林业局通过卫片判图，发现这个地方有林地变更的情况，我们根据国家林业局下达的卫片进行先地核实。这个地方属于中农发集团军马场的范围，它是个央企，林地所有权是中农发集团，林业部门平时不进行管理，由军马场的林场进行管理。”

而对于森林公安方面的说法，中农发军马场方面并不认同。相关负责人称， 毁林的监管责任在地方政府。“我们虽然是央企，但是林业都是地方属地化管理。我们没有执法权，也没有审批权，监管的责任我们有，但也不是森林公安都不知情。

进入军马场，交通便利，沿路驱车而上很容易看到路边的曹园，曹园就坐落在森林深处进入军马场，交通便利，沿路驱车而上很容易看到路边的曹园，曹园就坐落在森林深处

采访中，杨旭辉表示，“曹园”确有部分毁林的情况。初步查实，曹园中地面建设和水面占地19公顷左右，远超省林业厅批复的2.76公顷的建设面积。2018年11月15日，牡丹江市森林公安局对曹园涉嫌非法占用农用地进行立案，目前仍在刑事侦查阶段。

牡丹江市委宣传部给中国之声的文字回应称，牡丹江市委市政府对此事高度重视，多次召开专题会议进行研究，要求各相关部门盯紧盯牢、紧抓不放。目前，公安机关已经立案，正在进一步调查核实中，待调查清楚后，将妥善处理，绝不姑息，给老百姓一个满意的交待。