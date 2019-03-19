京东：“梳理亲友关系”是日常管理举措

针对要求员工梳理亲友关系的消息，京东集团今天（19日）在微博上回应称，这次对京东员工亲属和同学关系梳理是一个日常管理举措，旨在进一步提升管理效率，建立一个人际关系简单透明、晋升更加公平的职场环境。

《新京报》报道，有京东员工在匿名社交平台上爆料称，京东下发通知，要求员工梳理亲属及同学关系（自小学起），并要求当日下班前提交。若员工未按实际存在关系上报，将被视为违反公司诚信原则。在通知中，京东要求提报配偶、直系血亲关系、三代以内旁系血亲及其配偶关系、近姻亲关系以及同学五种情况。