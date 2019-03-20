报道指中美下周展开新一轮谈判 拟4月底前达协议

据《华尔街日报》周二报道，美中两国的贸易谈判代表正计划下周开始展开新一轮会谈，以结束两国之间的贸易争端。

报道称, 美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦预计将在3月25日这周飞往北京，与中国副总理刘鹤会面，刘鹤将在接下来的一个星期前往华盛顿。

报道还称，美中谈判已进入最后阶段，双方把最终敲定协议的目标定在了4月底。

另据彭博社引述知情人士报道称，一些美国谈判代表担心中国可能抵触美国在贸易谈判中的一些要求。不过美国总统特朗普对美中谈判前景表示乐观。

两名不愿透露姓名的消息人士称，在同意改革知识产权政策后，中国谈判代表改变了立场，因为他们没有得到特朗普政府有关取消对华关税的承诺。

一位了解美国观点的人士表示，北京方面改变了最初做出的药品数据保护承诺，拒绝提供改善专利链接制度的计划细节，而且不愿在数据服务问题上做出让步。这位知情人士补充说，中国试图在文本中加入一些措辞，以确保贸易协定中的规则必须符合中国法律。

特朗普周二在与巴西总统Jair Bolsonaro举行的联合新闻发布会上被问及中美谈判进展时表示，“和中国的谈判非常顺利”。

一名知情人士透露，最近几天，美国贸易代表办公室在和中国谈判代表接触，试图解决有关修改知识产权保护措辞方面的担忧。

虽然部分美国官员认为中国的一些做法是在撤回原定承诺，但也有些人不太担心，相信这只是谈判过程的正常举动。

一位接近莱特希泽的知情人士否认了有关中国官员撤回先前承诺的说法。据了解谈判情况的中国官员表示，双方的磋商仍在进行中，在这种情况下，态度反复是意料之中。