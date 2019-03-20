北京年轻人每天工作10小时 官媒：刹住加班常态化之风

据《北京日报》报道，中国国家统计局近日发布的一份调查报告显示，北京居民平均日工作时间较十年前增加近1小时。其中，年轻人每天工作10小时，通勤时间近2小时，甚至休息日也要工作7小时42分钟。报告一经发布，迅速引发热议。不少人感慨，“于我心有戚戚焉”。

身在职场，总会遇到急难险重的活儿，偶尔加班加点在所难免。但放眼望去，披星戴月的“连轴转”似乎成为很多行业的一种常态。一些企业、单位肆无忌惮地宣扬加班文化，推行“狼性管理”“996工作制”，更有甚者，直接喊出“5+2，白加黑”“周六保证不休息，周日休息不保证”。一些企业、单位将“超负荷”“全年无休”乃至积劳成疾作为先进典型的“闪光点”大加推崇，“积极加班”成了考察工作表现的隐性指标。这一切的一切，已经不再是强调爱岗敬业，“工作第一、休息第二”，而是倡导“只要工作，不要休息”。

报道称，休息是劳动者最基本的法定权利之一。休息日的多寡，某种程度也是衡量社会文明的标志。英国工业革命之初，工人日工作时间可达13至16小时，为维护自身权益，改善劳动条件，英、美等国工人进行了顽强抗争，直到20世纪上半叶，“8小时工作制”才逐渐在全球范围内推广开来。作为后发国家，中国在1960年明文规定，全国各城市一切单位必须实行8小时工作制。在此基础上，又经历了“大小礼拜”制，直到1995年“五一”，现行的双休日制度才最终定型，此后又逐渐出现了小长假、“黄金周”、带薪年休假等等，让我国劳动者的休息时间进一步增加。可以说，休息多了，既得益于生产力的提高，也得益于法治对劳动者权益的保护。

“不会休息，就不会工作”。加班常态化，不仅让很多人感到“身体被掏空”，也透支着人们对工作和生活的热情。一味做加法却不做减法，还会催生畸形的社会亚文化，滋长形式主义的“秀场”。在这种环境压力下，很多人是“领导不下班，我也不敢走”，或者认为休息时间工作，才能彰显自己的勤奋；节假日、下班后开会，才能表达任务的重要；遇事不下发“通知”“意见”、讲话稿不连篇累牍，“分量”似乎就不够，“重视”就体现不出来。

实际上，有数据显示，一个人一周的最佳工作时间是50小时左右，一旦这个数字达到90小时，工作效果和55小时几乎一致。过度加班大搞“疲劳战术”，往往徒劳无功，反而疑似作秀，助长了功利投机的职场风气。

刹住“加班常态化”之风，既有赖于相关法律法规的健全、落地，也需要破除以加班为荣的旧思想。而在这方面，指望单位自省有些不现实，更多需要外在力量的倒逼。就拿党政机关、事业单位来说，有关部门其实可以做好统筹，从制度上要求领导主动带头休假、尽量少占用职工的法定休息时间、持续打击文山会海等等。当忙则忙，应休则休，才是真正的爱岗敬业。