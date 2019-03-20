澳洲豪宅仍是亚洲顶级富豪最爱 中国买家最爽快

据第一财经报道，英国房地产咨询公司莱坊（KnightFrank）3月初发布的《2019年财富报告》显示，2018年全球资产超过10亿美元的富豪人数已有2229人，相比2013年增长了55%，其中来自亚洲地区的富豪在这五年中激增117%，达787人。

莱坊亚太区研究部主管霍尔特（NicholasHolt）在报告中指出，房地产投资是超高净值人士（个人资产3000万美元以上）投资组合中不可或缺的一环。全球平均而言，超高净值人群21%的资产都在楼市，其中亚洲的富豪尤其喜欢买房。除了本国之外，他们在海外最热衷的置业目的地国之一便是澳大利亚。

澳大利亚目前是全球第四大热门移民国家，莱坊的调研表明，对于亚洲及澳洲其他国家的超高净值人士来说，澳大利亚被认为是首选移居地。

而多年来，澳大利亚一直是中国高净值人移居海外的主要目的地国家之一。

据专为全球高净值人士提供身份规划咨询的恒理环球顾问事务所（Henley&Partners）伦敦总部提供的数据显示，需要在澳大利亚投资500万澳元的“重大投资移民”（SIV）类别签证发放数量自2014年开放以来，增速惊人。2014至2015年度获批的人数为879人，到2017至2018年发放量已上升到了2022人。恒理表示，无论申请人还是获批人，都以中国人为主。

佳士得国际房地产（Christie"s international real estate）悉尼经纪人雅各布斯（Ken Jacobs）是当地豪宅市场的专家和多年的销售冠军，此前许家印在悉尼购买过一套3900万澳元的房产就是经由他手。

雅各布斯在接受采访时表示，自己在2015年、2016年分别经手成交过一套7000万澳元（约3.3亿人民币）和6100万澳元的房产，买家都是中国客户。

他说：“我很乐于为中国买家服务，他们只要看中了房子，出手会很果断。此前有一套高端豪宅，先是中国买家的家庭成员与助理过来看房，过了几天买家亲自来看房，当天我们就签了合同，第二天买家就打了预付款。”

对于悉尼的豪宅市场走势，雅各布斯称：“尽管最近一两年买家略有减少，但市场价格一直保持稳定。”他表示，2018年成交了一套位于悉尼东郊豪宅区PointPiper的“Fairwater Estate”，成交额高达1亿澳元；2019年1月，又成交了一套墨尔本的顶层公寓，金额为3000万澳元，“这两桩交易显示超级富翁继续看好澳大利亚的豪宅地产”。

他表示，大部分买家看好的悉尼豪宅都为濒海且邻近悉尼大桥或悉尼歌剧院，正是这些特色地标给周边豪宅赋予了独一无二的稀缺性，同时保证了房产价值。

他还补充道，除了中国买家，也有不少欧洲、美国的富豪对当地的豪宅感兴趣，澳大利亚的生活方式、教育水平和自然环境对全球投资者而言都别具吸引力。

海外房产中文平台居外网董事CEO罗雪欣（CarrieLaw）女士表示，澳大利亚房地产的海外买家中约有22%来自中国，尽管2018年中国买家对澳大利亚的询盘量同比有所下降，但澳大利亚依然是中国买家进行海外房产投资最热门的国家之一，尤其在2018年第四季度，中国买家的询盘量已开始明显回升。

另一方面，当前人民币对澳币汇率与上年同期相比高出了6%，对于中国投资者而言，这相当于减少了6%的购房成本。

