大陆加速统战进程 台侨委会：侨务结合国安因应

针对中国大陆提出“习五条”对台政策，台湾侨委会委员长吴新兴今天表示，根据侨委会收集侨情，绝大多数侨胞无法接受北京的一中或“一国两制”，坚决支持中华民国独立现况与台湾自由民主生活方式。而面对北京当局加速统一台湾进程的情势，侨委会已规划“侨务结合国安”，提升侨务工作在海外反制大陆统战的战略地位。

据《自由时报》消息，吴新兴今天列席立法院外交国防委员会，进行业务报告并备询。吴新兴在报告海外情势时提到，大陆发表“一国两制台湾方案”等最新对台政策，统战恫吓意味浓厚，近期也透过海外各地统促会等亲“中”侨团，办理座谈会、研讨会和投书媒体等作为，呼应和平统一言论。

不过，吴新兴指出，根据侨委会汇集海外侨界反映意见，“绝大多数侨胞均无法接受北京当局定义的一个中国”或一国两制等论调，而且对大陆屡以武力威胁台湾甚为反感，也坚决支持蔡英文提出的“四个必须”及“三道防护网”等主张，维护中华民国主权独立现况与台湾自由民主的生活方式。

吴新兴说，大陆以链接族裔、文化、经济、或政治等方式，试图动摇台湾民众及海外华人的民族情感，借以拉拢、分化。大陆为进行统战，也已形成以侨团组织体系、华文教育体系、文化传播体系及华商侨资体系为架构，“铺天盖地”全方面推展统战工作。

因应大陆统战、加速统一台湾进程的情势，吴新兴说，侨委会除了撰拟“政府针对习近平《告台湾同胞书》40周年谈话立场说明”，给驻外人员参考运用，另也邀请两岸专家，赴海外进行巡回演讲，宣扬台湾拥护民主、自由、人权等普世价值与维护台海永续和平的决心，以正视听，并平衡报道。

吴新兴说，侨委会也已规划“侨务与国家安全互相结合”，提升侨务工作在海外反制大陆统战的战略地位。他表示，在此目标架构上，侨委会遵循蔡英文在国安会议中订定的指导纲领，加强侨胞与政府间的伙伴关系。侨委会一方面将继续向侨界传达政府两岸立场和台湾人民维护国家主权与民主制度的坚持；另方面也将持续收集、研析大陆统战情资，因地制宜防范，并适时突围反制。