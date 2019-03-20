美国：中国核现代化威胁全球稳定

（早报讯）美国高级外交官19日表示，中国的核现代化缺乏透明度，破坏了全球稳定。

美国之音报道，美国负责军备控制事务的助理国务卿波夫莱特在日内瓦召开的2019年裁军谈判会议上表示，在美国继续削减核武器的数量和重要性的同时，包括中国在内的国家采取了相反的行动。

她说：“中国军事现代化仍然集中在建立区域主导地位，以扩大其胁迫美国盟友的能力，最终将美国赶出该地区，并成为一个能够在全球舞台上竞争的军事力量。”

她表示，这种现代化导致了核力量的扩大和多样化，而随着中国努力建立一个分散在陆海空平台的核系统，新一代运载系统将上线，其中包括下一代导弹和隐形远程战略轰炸机。

波夫莱特说：“尽管中国的核声明政策没有改变，但其核现代化进程的范围和规模缺乏透明度，正在破坏稳定，令人对其未来意图产生疑问，并对核裁军进程的氛围造成挑战。”

她指出，中国正在加快核建设。2000年的报告显示，中国仅拥有18枚东风-5型核导弹，但在19年后，美国预计中国部署了大约125枚核导弹。

她还表示，中国越来越关注外太空的使用。尽管中国不断呼吁负责任地使用太空空间，但却加紧发展反卫星技术。

美中两国正在包括军事在内的各领域争夺全球领导地位。美国国防部上周公布了超过7000亿美元的国防预算，在太空方面耗资上千亿美元，以应对中国和俄罗斯的挑战。

专家表示，美国此前宣布退出《中导条约》的部分原因也是担忧没有加入该条约的中国通过部署射程超过条约限制的导弹而获得军事优势。