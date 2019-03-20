《环时》社评：美台对大陆切香肠 大陆应反过来切

中国官媒《环球时报》昨天发表社评称，美国在台协会处长郦英杰与台湾外交部长吴钊燮昨天宣布美台将成立“印太民主治理咨商机制”，作为双方定期的对话机制。对此，中国大陆不应受他们牵制，陷入被动。

以下为《环球时报》社评全文：

美国在台协会处长郦英杰与台湾“外交部长”吴钊燮星期二在台“外交部”共同举行记者会，宣布美台将成立“印太民主治理咨商机制”，作为双方定期的对话机制。郦英杰说，首次对话预计今年9月在台北举行，美方将由国务院民主、人权和劳工事务局的资深官员带队，率团前来参加。

这是美台之间的一个新机制，也是美方这两年通过一系列涉台法案后的一个明显动作。那么如何评价这一动作对北京的挑衅程度呢？

华盛顿无疑往前拱了。首先发布这一决定的形式就不同以往，这是美国在台协会处长40年来首次在台“外交部”与台“外交部长”共同举行记者会，这本身构成了一种打破。其次，美台构建了一个围绕印太问题的对话，暗示了美国对台往印太战略里面挤的欢迎。

与此同时，美方做出不希望此事刺激中国大陆的姿态，似乎想控制此事的影响。郦英杰在记者会上强调，这件事不应被视为美国要挑衅中国。他说美对台政策基于美中三个联合公报及“与台湾关系法”，这是美方涉台的标准态度。他还在记者会上明确反对台湾搞独立公投，称此举有可能改变现状。

美方将派国务院民主、人权和劳工事务局的资深官员带队参加对话，这个级别和之前美国国务院赴台官员的级别差不多。

总的来看，美国在用“切香肠”的方式对美台关系做提升，增加这一关系对北京的长痛，同时为在某个特殊时刻把美台关系作为对华施压的突出牌来打做铺垫。

美台关系将对台海形成的下一个严重危机点应是美国对台可能的大规模军售案。台媒爆出当局已决定耗资3200亿新台币，购买美国F-16V战机、M1A2主战坦克等，如果美批准售台这些进攻型武器，大陆料将做出激烈的反应。

随着美方打破规矩，美台相互勾结的动作势必逐渐增多，大陆如果总盯着双方官员说了什么话，又有什么小动作，肯定会很累。而且我方会受他们牵制，陷入被动。

大陆这几年增加了对台海热点议题的主动引导，越来越多地将台当局置于博弈的被动地位，这样的趋势需要延续下去。大陆应当在整个台海局势中唱主角，把台当局彻底挤到边缘位置上去，使得他们说什么话越来越不具有实际意义，直到美台官员一起说什么话也变得不那么重要了，这应是大陆针对台海的布局方向。

这当中有两点最重要，一是实际拉近两岸民众的心理距离，争取台湾民众对“九二共识”的认同与支持。二是加紧军事斗争准备，对法理“台独”和美国高强度干预台海局势进行强有力的遏制。

“31条惠台措施”的出台就很有效果，开辟了台湾民间绕开民进党当局与大陆直接推动两岸一体化的新空间。这对台当局将形成长期的打击，大陆应沿着这个思路进一步扩大操作面，只要大陆对台的有效吸引力是不断增加的，台当局的“去中国化”和“台独”分裂路线终将被耗垮。

大陆军机绕台飞行也卓有成效，今后环绕台湾的军事行动有必要与未来可能的夺岛军事斗争更多结合起来，增加那些军事行动的夺岛训练性质，或者阻止美国军事干预台海局势的演练性质。

大陆一旦那样做，有可能导致美国在台海地区军事活动的活跃，推升台海的军事紧张。但大陆无需畏惧那样短期的局势升级，因为届时受害最大的将是台湾经济，而经济动荡将对台湾当局造成巨大压力，从而迫使它对进一步铤而走险产生畏惧。

台湾新的“总统选举”逐渐临近，陷入困境的民进党肯定会朝着“台独”激进路线摆动，长期宣扬自己是“台独工作者”的赖清德宣布参选会加剧这一倾向。大陆方面要勇于应对台海局势的挑战，而且要坚决把握主导权和主动权。无论未来一年中发生什么，我们都应记住：“台独”是一群怂包，外强中干。

