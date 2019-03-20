蔡英文出访撞期 民进党总统初选协商可能延后

台湾前行政院长赖清德日前已登记民进党总统初选，总统蔡英文明天也将赴中央党部完成登记作业。初选登记截止后，民进党将先进行协调作业，不过民进党主席卓荣泰今天接受广播访问指出，蔡英文将在3月21日至28日出访，若有必要“拉一点时间出来，让协调同步进行”，延后协调时间，他会承担责任，但目前尚未决定该怎么做。

据《自由时报》消息，民进党总统初选3月22日登记截止，并订于3月23日至4月2日为协调期。赖清德被问及若因蔡英文出访而延后协调时间，可否接受一事时，赖清德回复表示：“原则上尊重党主席”。

民进党中央选举委员会（简称中常会）今天将成立五人协调小组，进行总统初选协调。人选包括党主席卓荣泰、立院党团总召柯建铭、桃园市长郑文灿、总统府秘书长陈菊以及行政院推派的人选，但经中常会通过才会确定。

卓荣泰坦言，总统初选协调有一项困难，蔡英文因3月21日至28日出访，协调期大部分的时间都不在，等于协调期的前面几天，只能对其他人单方面的协调，但这样社会观感会如何？蔡英文方面对此事态度为何？卓荣泰表示，他们当然是尊重党中央的决定。

若协调时间是否可能因此延后？卓荣泰表示，他还没决定怎么做。如果因为蔡英文出访的时间，有必要“拉一点时间出来，让协调同步进行”，造成了社会责难，这责任他会承担。对这项问题，他会在协调小组成立后询问其他成员如何处理，这一两天就能决定。

根据规定，若协调未果，就会政见会级初选民调。卓荣泰表示，如果协调小组认为协调时间应该多一点，往后的程序一定会有些影响。

针对总统初选协调方式，卓荣泰表示，可以分別去跟他们（总统初选参选人）谈，或一起谈都可以。协调过程，他必须请“大老级”出来，听他们的经验。他会当任主持人、公平主持，协调过程则不会直播。

