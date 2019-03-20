接受港媒专访 韩国瑜未完全否认选总统

即将访问香港的台湾高雄市长韩国瑜昨天接受《星岛日报》专访时说，希望此行能号召更多香港朋友到高雄观光、投资、考察，“我必须当超级推销员的角色，尽量把高雄的形象推销出去，提高国际知名度。”他强调，自己一直认同“九二共识”，“绝不躲躲藏藏、偷偷摸摸”。至于是否参选台湾总统，他没有作出完全否定，只称目前仍未考量，“未来再看吧”。

谈到香港之行，韩国瑜说，主要让高雄的产品卖出去，号召更多香港朋友到高雄观光、投资、考察。“身为市长，事实上也是一个SUPER SALESMAN，我必须当超级推销员的角色，尽量把高雄的形象推销出去，提高国际知名度。”他希望今后在香港找个展示中心，定期把高雄的农产品、水产品、加工品、鲜花、肉类、中草药等推销出去，做到“货能出去，人能进来”。

本月22日至28日，韩国瑜将访问香港、澳门、深圳、厦门。22日访港一天，他将参加高雄农特产品展销及签约活动，并接受特首林郑月娥宴请。

韩国瑜说，他希望此行能多交朋友，并特別提到信和集团主席黄志祥协助高雄农产品销往新加坡的连锁超市。“他本业是房地产，盖大楼的，我说你帮我卖菜卖水果，他吓了一跳，但他很爽朗，立刻帮我联系。结果产品很快卖光了，现在在补货。一个朋友就代表一个路子，一个朋友就是一个机会。这次去香港还有机会拜访他。”

韩国瑜表示，这次访问时间紧逼，香港的金融、管理、政府的行政效率，还有交通运输、双语教育、创意产业等，绝不能一朝一夕就可以学习。“在香港只有一天，只能多宣传高雄，多交朋友，介绍产品，大家彼此留个美好的印象，抢一些定单，号召一下香港朋友在高雄旅游，能做完这些就不简单了。”

谈到两岸关系，韩国瑜说，他从来都公开认同“九二共识”，“我连汽车都用九二无铅汽油。”他还强调：“我就是大大方方告诉高雄人民，你们同意我‘九二共识’，就投我一票，不同意我这条路线，就不要投我，这很磊落的，这也是跟选民之间一个契约。结果我赢了，代表我这个政治主张和政治路线是被认同的。”

韩国瑜认为，攻击他的人最喜欢把他贴上一个“红色”的标签，并称以前民进党说如果他当选市长，全高雄都是五星旗，高雄会整个被出卖掉。“有吗？没有啊，我们就卖水果而已、卖农特产品而已。像这些威胁论的东西，不是我们台湾未来要追求的道路。”“至于那些带立场的、戴有色眼镜的批判，说实在话，我完全不在乎。”

至于两岸经贸，他说不管双方关系如何，经贸往来都没停过，“差別只在于是被祝福的经贸，还是被设防的经贸；是快乐的开展经贸，还是疑神疑鬼地开展经贸。看台湾政府是用甚么的心理状态去看。国民党执政的时候，可能对两岸经贸是带来祝福和推动，民进党执政时，经贸还在做，却是一种怀疑的、限制性。”