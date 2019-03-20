黑龙江开展教育领域“微腐败”专项整治

为治理教师违规收受学生家长礼品礼金、有偿补课等行为，黑龙江省教育厅印发《全省中小学（幼儿园）教育“微腐败”专项整治行动工作方案》和《全省高校教育“微腐败”专项整治行动工作方案》，提出从2019年春季学期开学，至2020年秋季寒假结束，面向全省教育系统开展“微腐败”专项整治行动。

据新华社报道，此次整治内容主要包括：在职教师收受学生及家长礼品礼金，参加由学生及家长付费的宴请、旅游、娱乐休闲等活动；向学生推销图书报刊、教辅材料、社会保险，或利用家长资源谋取私利，从事影响教育教学本职工作的兼职兼薪行为；组织或变相组织、参与有偿补课，推荐或暗示学生参加校内外有偿补课，参加或挂名参与校外培训机构组织的有偿补课，为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息。

方案提出，全面提升广大教师的思想政治素质和职业道德水平，把师德师风作为评价教师队伍素质第一标准，在教师资格准入、教学评价、评职晋级等环节，实行师德一票否决制度。坚决查处教师师德失范、顶风违纪行为，切实解决群众不满意、社会反映强烈的师德师风突出问题，让每位教师知准则、有敬畏、守底线。

按照要求，各中小学校和幼儿园是教师师德师风管理的主体，校长（园长）是第一责任人。各学校要建立学校与教师之间的师德师风承诺制、师德师风考核问责制，紧盯教师节、春节等传统节假日和新学期开学前后。有关部门还将设立并向社会公布举报电话、举报意见信箱等，对举报内容认真核实、及时处理，构建学校、教师、家长、学生、社会“五位一体”的师德监督体系。