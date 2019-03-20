三星电子联合执行长称中国智能手机业务已见曙光

据路透社报道，韩国三星电子今天表示，新款盖乐世（Galaxy）旗舰手机在中国销售状况良好，公司相信这可望扭转其在全球最大智能手机市场近期下滑的命运。

三星电子在中国的市占率从2013年的约20%下滑至目前的不到1%，因华为等迅速崛起的中国竞争对手在回应最新趋势上更为灵活。

“过去两年在中国经营相当艰困，我们从组织、人力及经销管道等方方面面都进行了改变，”三星联合执行长金奇南在年度股东大会上表示。

“我认为我们的旗舰和中价位机型将会为中国市场带来很多改变...我很看好。”

虽然三星仍是全球最大智能手机生产商，占据全球近五分之一的销量，但去年全球市场大幅下滑，然而三星表现更差，该公司在中国的一家手机厂停产。

三星把复兴的希望寄托在最新款的大屏幕可折叠手机、以及首款5G高端手机上，分析师预计苹果要到2020年才可能推出5G手机。

其手机业务在中国市场的乐观前景与该公司对2019年的悲观看法形成鲜明对比，贸易关系紧张、经济增长疲弱以及芯片需求走软等因素预计将影响该公司业务。

“我们预期今年将遭遇诸多困难，包括主要经济体增长放缓，以及全球贸易纷争的风险等，”联合执行长金奇南表示。