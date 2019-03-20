黑龙江毁林百亩建私人庄园事件 公安回应办案进展缓慢

据中国之声《新闻纵横》报道，“牡丹江森林深处惊现违建：毁林百亩削山挖湖建私人庄园”一事引发社会关注。

黑龙江省委书记张庆伟、省长王文涛召开专题工作会议，部署调查工作。张庆伟批示要求省委省政府成立督查组，推动牡丹江市开展调查。责令牡丹江市成立调查组，迅速查明事实真相，认定违法违规事实，严肃处理相关责任人，并及时向社会公布调查结果和处理意见。目前，国家相关部委已会同黑龙江省有关部门赶赴当地展开工作。中国之声记者跟随相关调查组进入曹园采访。

据报道，“曹园” 所在的国有林区所有权归属于央企中国农业发展集团军马场有限责任公司。2018年11月15日，牡丹江市森林公安局以涉嫌非法占用农用地罪，对黑龙江曹园文化投资有限公司进行立案侦查。牡丹江市森林公安局局长杨旭辉称，在2018年10月国家林业局过问之前，森林公安对“曹园”擅自改变林地用途的行为毫不知情，森林公安局只有遇到刑事案件、违法毁林或者非法占地了，在有报案的情况下才会去，森林公安没有日常监管的责任，而日常监管责任在军马场下边的一个林场。

去年11月立案至今，针对外界对办案进展缓慢的质疑，杨旭辉回应称，国家林业局过问后，他们及时立案调查，经过目测，曹园方面改变林地用途的面积已经达到刑事立案的标准，但办案过程却中存在一些技术难题。

杨旭辉说：“主要由于历史形成的比较久远，基本资料非常难查找，所以到今天也正在侦查，还没有具体的结论。现在整个曹园里，一块建设，还有一块水面，分两块，总共加一起，经过我们测量，一共19公顷左右，一些水面还有一些历史形成的，后期还有形成的，我们得进一步的用卫片一步步判读，每个地域怎么回事，非常繁琐，还需要专业技术人员，我们现在已经聘请了第三方鉴定机构介入，开始进行调查和鉴别。”

杨旭辉还表示，曹园的问题涉及多个具体的行为人，证据的收集，以及犯罪嫌疑人的确定都有难度：“这些法律关系非常的复杂，我们只有经过鉴定报告出来之后，再根据查找这些证人收集证据，确定谁是具体责任人，谁承担法人责任，这是一个非常细致的一个过程。所以说现在具体说这个事落实到谁的头上，得最后靠证据说话。”

而对于森林公安的说法，曹园所在林区的权属单位军马场表示不认同。军马场相关负责人19日表示，军马场方面曾多次向林业等有关部门反映“曹园”违法毁林的情况，但因没有审批权和执法权，对“曹园”违法建设无可奈何。相关文件显示，军马场2018年8月就向森林公安正式发函报案，此前口头也多次和曹园方面以及森林公安交涉此事。

军马场提供的承包合同文件显示，2005年、2006年，军马场分2次跟曹园方面签订《有林地承包经营管护合同》，共计3千多亩。合同中明确，承包方必须确保林地所有权及用途不改变，确保森林蓄积和质量不降低。军马场相关人员表示，“曹园”的围墙实际圈占面积约2400多亩，在2006年投资成立了一个超越森林公园，然后“曹园”利用这两块地要进行一个保护和观赏项目，报林业局的材料里边写的是野生动物驯养和繁殖。

报道称，调查发现，曹园方面曾以森林综合保护项目及观赏建设项目为名，2006年取得过黑龙江省林业厅使用林地的行政许可，批复的项目用地面积为2.7667公顷。文件中要求，需要采伐林木的，需依法办理林木采伐许可手续。牡丹江市林业局当年的上报意见称，项目切实可行，不能对周边生态环境造成危害，用于森林综合保护及观赏项目建设。而在实际操作中，森林保护项目变成了私人庄园，批复的2.76公顷演变成了19公顷多的违法占地面积。

3月13日，国家林业和草原局发布消息称，将在全国范围内首次开展森林草原联合执法专项行动，代号为“绿卫2019”。专项行动将严厉打击2013年以来非法开垦林地草原、非法滥砍盗伐林木等违法破坏森林草原资源行为。特别是对违法占用林地草原建别墅、高尔夫球场等严重破坏森林草原资源的违法行为，将坚决打击。