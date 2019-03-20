清华自主招生体测方案：体质优良再降5分录取

据清华大学招生办公室官方微信公众号“清华招生”消息，2019年清华大学将继续在自主招生中开展体质测试。体质测试成绩优良的学生，可以在享受原有自主招生降分认定优惠的基础上，给予额外的5分降分。

《新京报》报道，今年，根据中国教育部的最新要求，清华大学将继续在自主招生复试阶段进行体质测试。测试项目包括：身高体重指数（BMI指数）、肺活量、坐位体前屈、立定跳远和台阶运动试验，共计5项。测试项目全部通过仪器进行客观化测评，测试成绩采用《国家学生体质健康标准》（高中版）统一进行评定。评定结果主要反映考生的身体形态、呼吸机能、柔韧素质、力量素质和有氧耐力等五个方面的身体机能和素质。

体质测试纳入评价体系的方式是“奖优”，即“鼓励先进”，体质测试成绩优良的学生，可以在享受原有自主招生降分认定优惠的基础上，给予额外的5分降分。如果体质测试成绩不理想，或因为特殊原因未能参加体质测试的学生，其原有自主优惠认定不受影响。无故不参加者将取消其获得清华大学自主招生认定的资格。

2019年1月，中国教育部印发了《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》，从招生政策、招生程序、加强监管等方面提出了规范高校自主招生的“十严格”要求，并提出“要在校考中增设体育科目测试，测试项目由高校根据中学教学实际自主确定，测试结果作为录取的重要参考”。

清华大学2011年就将体质测试纳入自主选拔复试环节，2012年进一步扩大体质测试的覆盖面，原则上要求所有进入自主选拔复试的考生均须参加体质测试，复试当天有特殊原因无法进行测试的同学须事先提交免测申请。从近年的测试结果来看，参加清华大学自主招生复试的考生体质健康状况不容乐观。

清华大学招生办公室透露，2019年自主招生简章预计3月底发布。