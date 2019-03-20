凌友诗：汪洋在线给我回复 鼓励我多建言

中国全国政协十三届二次会议于3月11日举行第三场委员大会发言。来自台联界别的香港中文大学当代中国文化研究中心荣誉研究员、台籍全国政协委员凌友诗的《坚持一个中国原则丰富和平统一实践热切期待两岸统一到来》发言，赢得多次掌声。

据《人民政协报》报道，凌友诗表示，今年她的状态不错，“政协这个大平台让我长了很多见识。”她还说：“去年，一下子走到这么高的平台上，一点心理准备都没有，角色转变不过来，跟别人说话都没有头绪，紧张得饭都吃不下。”

出生在台湾的凌友诗，在香港大学取得政治哲学博士学位，曾担任过香港特区政府中央政策组高级研究主任。此前，她担任过三届福建省政协委员。

“成为全国政协委员，能够将民众的心声带到国家参政议政殿堂，我的第一个感受是光荣，随之而来的则是巨大的压力和惶恐。”凌友诗说，在全国政协平台上参政议政，要求具备更广博的视野、更高瞻的视点、更深远的视线，“虽然我有一点点参政议政经验，还是担心自己能力不够，不能在这个全新的角色上尽职尽责。”

凌友诗表示，在过去的一年中，她为了提高履职能力，经常抽时间到大陆多看、多学，关注国家发展的方方面面。“去年，我参加了多次考察活动以及一次双周协商座谈会，成长也成熟了很多。”

凌友诗还特别提到了去年8月上线的委员履职APP（全国政协委员移动履职平台），“在这里能够掌握政协最新动态、查阅学习资料、进群讨论发言，大家就共同关心的话题进行交流探讨，可以促进自己的一些想法。”

“通过这个APP，我的第一次建言资政是关于加强国家通用语言文字普及，所提的两条意见都很快得到了回复。最让我吃惊的是，汪洋主席也在线予以回复，并鼓励我多多建言。”凌友诗表示，汪洋的回复给了她极大的鼓舞，更提升了她的履职热情，“在这个履职平台上，委员说的每一句话都有可能被关注、被重视。”

报道称，凌友诗说，一年来的履职经历让她感触颇深，“政协非常公平、公正、公开，国家对委员的提案很重视。包括领导的批复，相关机构的落实，我都能看到成果。”据她透露，去年初次履职提交的三件提案都得到了国家相关部委的明确答复。

凌友诗坦言，今年要继续加强各方面知识的学习，增强履职本领，“希望能够更多地参与到民族复兴的事业中，竭尽所能作出贡献”。她建议让台湾、香港和澳门的青年代表列席政协会议，因为“他们中的很多人对国家政治体制并不了解，而人民政协就是一个展现国家政治体制的绝佳窗口”。

