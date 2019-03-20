赖清德宣布参选2020总统 吴敦义：现阶段最大危机

国民党主席吴敦义今早会见史丹佛大学学者团时指出，现阶段最大危机是台湾前行政院长赖清德宣布竞争2020总统，赖清德做为“台独工作者”，基本理念就是主张台独，若是取得民进党的代表权参选，将引发内部波浪与两岸间新变量，为两岸带来非常难以推测的状态，也许就是放弃“九二共识”的和平发展，产生冲突状况，台独主张将引起两岸非常严重状况。

据《自由时报》消息，吴敦义强调，如果台湾由国民党来执政，会对两岸和平较有把握，他并重申“九二共识”是历史事实，不容任何否认，批评民进党执政摇摆不定，失去信任。

史丹佛大学学者团由美国亚洲安全倡议主任艾江山大使带领副主任伊幽曼博士、台湾民主安全计划执行人祈凯立博士拜访吴敦义。

吴敦义告诉这些访宾，台湾是西太平洋的要角，拥有太平岛，守护南中国海通路，他过去行政院长任内，特別于太平岛设立海军医院、改善港口码头、延长机场跑道、设立灯塔，以公益方向期望供应邻近遇困船只淡水、加油、疾病诊治。

吴敦义认为，对美国而言，台湾就像一个很大的不落岛，也如永远守在西太平洋的一万艘航空母舰般，虽然面积不大，但对西太平洋的重要性相信美国看得到，而美国是民主世界大国，台湾等于是民主世界的两颗闪亮眼睛，很好的耳朵与智慧的头脑，因此绝对要维护台湾作为民主世界的重要堡垒。