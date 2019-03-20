新华社连续三天点名批蔡英文

中共官媒新华社自18日开始，连三天点名批判台湾总统蔡英文，撰稿人皆署名“新华社记者”，新华社今天（20日）刊出的第三篇题为“蔡英文要许给台湾什么样的未来？”的评论，文中指出蔡政府对中国大陆态度如“发夹弯”般的改变，不仅折射蔡英文执政心态的重大变化，更关乎台湾发展前景和人民的未来。

据联合新闻网报道，新华社18日刊出“污名化‘一国两制’能走多远”，第二篇于19日刊出“‘维持现状’说的‘两国论’底色”，今天的作文题目则是“蔡英文要许给台湾什么样的未来？”

这篇评论指出，蔡英文近来不断升高对抗中国大陆的调门，继接受外媒专访时攻击一国两制是对台湾很大的警讯，日前又抛出所谓“因应及反制一国两制台湾方案指导纲领”，号称一国两制不会成为台湾的未来。评论说，这与其上台前后多次声称在两岸关系上“不挑衅、没意外”大相径庭。

评论称，蔡英文和民进党当局一面空谈“维持现状”，一面千方百计限制阻挠两岸交流交往。从污名化31条惠台措施、恐吓台胞领取居住证，到为两岸县市交流念“紧箍咒”，从迫害统派人士、威胁取消中国大陆台胞户籍，到扬言修法收紧两岸交流，最新动作是以安全疑虑为由封锁中国大陆“关注31条”网站。种种恶行恶状暴露了其面对两岸融合发展大势内心的恐慌，更将严重限缩台湾企业发展空间，剥夺台湾民众发展机会。

评论说，世界上只有一个中国，坚持一个中国原则是公认的国际关系准则，是国际社会的普遍共识。蔡英文对此心知肚明，也自知没有能力抗拒和改变，却偏要剑走偏锋，屡屡挑衅，挖空心思提升与美国交往的层级，放话与日本进行安保对话，还配合西方反华势力围堵中国大陆等，无非是让台湾在国际社会更加孤立、更趋边缘化，成为国际大家庭的“弃儿”。