香港泳将杜敬谦美国猝死

（香港综合电）26岁香港泳将杜敬谦美国训练期间猝死，震撼国际泳坛，名宿纷纷追悼。

杜敬谦前天于美国训练期间猝死，香港体育学院发声明指杜敬谦是在热身后因身体不适送院，最后不治身亡。杜敬谦当时正于佛罗里达州大学鳄鱼游泳俱乐部（Gator Swimming Club）参与为期三个月的交流训练，备战2020东京奥运。

杜敬谦是16项香港纪录保持者。在澳大利亚成长的他2008至2016年原代表澳洲出征国际比赛，2016年才归化出生地香港。

杜敬谦曾参与2010年新加坡青奥，夺得六枚奖牌，其中包括4X100米混合泳金牌。此后他在国际舞台表现优异，2012年他在国际游泳联合会（FINA）世界杯中以总积分195分夺冠，同年也在伊斯坦布尔世锦赛赢得100米混合泳银牌。2013年巴塞罗那世锦赛，他夺得4X100米混合泳接力赛银牌。不过杜敬谦的生涯因为严重背伤陷入低潮，错过了2016年里约奥运会。

澳洲泳将、100米自由泳世界冠军马格努森在社交媒体上传两人同场较量的照片，并写道：“我们从16岁起便互相较量、组队合作。他（杜敬谦）是我在泳道跳台旁最强的对手。我坚定地相信，在一段很长的日子里，他是真材实料，世上最好的泳手。”

杜敬谦擅长混合泳、自由泳、蝶泳及蛙泳。2017年，中国全运会首次设立跨省及地区接力赛，香港队与浙江队组成浙港联队参赛，杜敬谦和孙杨、汪顺、徐嘉余联手拿4X100米自由泳接力银牌。

惊闻队友逝世，孙杨在社交媒体发文追悼：“2017年天津全运会一起组队参加4×100米接力的好伙伴，去年12月短池世锦赛在杭州还曾一起聚餐畅聊。你对游泳的热爱与激情永远在我们心里，感谢你对游泳付出的一切。愿天堂没有伤痛......RIP”

国际泳联也发表文告哀悼：“拥有多项香港纪录，杜敬谦是许多年轻人翘首以盼的楷模。”