陈敏尔进村暗访四个地点 被保洁员认出

据《重庆日报》报道，重庆市委书记陈敏尔日前赴梁平区、垫江县，针对脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保、企业发展等方面的工作，带头开展暗访随访，深入一线、体察民情、解决问题、督导落实。

陈敏尔此次调研，不打招呼，不做方案，轻车简从，没有市直部门和区县领导陪同，随机选取路线，实地了解有关情况。

梁平是重庆有名的鱼米之乡，自古就有“万石耕春”之美誉。在梁平安胜镇龙印村，当地村民正在田间劳作备耕。陈敏尔来到水田边，蹲下身与大家交流。“一天在地里劳作多久？还有什么困难？”得知这里水田需抽水灌溉，加之田间除草的额外支出，增加了农户成本。陈敏尔当即表示，这两个问题我记下了，会向区里反映，帮助大家尽快解决。希望你们做好农活，用勤劳的双手创造幸福生活。听到回应，大家开心地笑了。

陈敏尔强调，一年之计在于春，现在正值春耕好时节，各地要组织好春耕生产，为今年粮食丰收打下坚实基础。在村里偶遇保洁员黄帮英，陈敏尔与她攀谈起来。“老乡，在这里做工多长时间？收入多少？家里还有些什么收入来源？”黄帮英随口答道：“每月务工收入300元（人民币，约60新元），加上务农等收入，日子还过得去。”聊天中，黄帮英觉得这位来访者很眼熟，她激动地说：“我在电视里见过您，您是市委陈书记！”随后，黄帮英向陈敏尔讲述了家里因病致贫的情况。陈敏尔来到她家，察看生活和住房等状况，了解帮扶政策是否落实。碰到村干部罗桂福，陈敏尔问起村里脱贫情况，他的回答很有底气：“全村原有建卡贫困户50户、104人，已脱贫46户、94人，剩余的有望今年底全部脱贫。”陈敏尔要求村里继续做好帮扶，帮助贫困户早日脱贫。

“大棚房”问题清理整治是当前一项十分重要的工作。陈敏尔离开龙印村，通过手机导航，直奔梁平合兴镇龙滩村，暗访这里“大棚房”整治情况。据资料显示，该村2016年引进的业主，违法占地0.98亩，修建“柚乡阳光餐厅”。在龙滩村综治专干秦伦清带领下，陈敏尔来到现场。目前违法建筑全部拆除并进行复绿，陈敏尔对此给予肯定。他说，看到“大棚房”整治到位，我就放心了。

离开梁平龙滩村，陈敏尔径直赶往垫江牡丹湖水库，抽查生态环境保护和河长制落实情况。他找到正在湖库清漂的老刘、老吕，了解水文和水质等情况，并与周边居民交谈。水质怎么样？有没有污水排进去？平时有没有河长巡查？陈敏尔一一询问。大家告诉他，水库没有污水直排，水质越来越好，周边环境越来越美。陈敏尔十分高兴。企业发展如何，对一季度“开门红”至关重要。陈敏尔来到垫江工业园区，随机走进重庆捷力轮毂制造有限公司，与企业负责人和员工交流，详细了解企业生产经营和产品市场开拓情况。得知公司通过智能化改造取得积极成效，发展势头良好，陈敏尔希望企业更加注重创新创造，关心员工，做大做强。他强调，全市各级各部门要积极主动做好企业服务工作，千方百计帮助解决实际困难，精准抓好涉企政策兑现落实，不断改善营商环境。

调研中，陈敏尔指出，当前，全市脱贫攻坚正处在攻坚拔寨的关键阶段。要保持决战决胜的姿态，坚持高标准、严要求，把工作抓到实处，对已脱贫的要着力巩固成果，对未脱贫的要加强精准帮扶，确保高质量完成脱贫攻坚任务。要大力实施乡村振兴战略，重视抓好粮食生产，深化农业供给侧结构性改革，推动农业“接二连三”，推进农村人居环境整治，加快建设美丽宜居乡村。要学好用好绿水青山就是金山银山“两山论”，走深走实产业生态化、生态产业化“两化路”，探索走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。要切实加强基层党组织建设，选优配强领导班子，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

陈敏尔强调，党的十八大以来，中共总书记习近平就加强党的作风建设，力戒形式主义、官僚主义作出一系列重要指示。今年是“基层减负年”，中央下发了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》。一个地方的发展，干部是决定性力量，作风是关键性因素。全市上下要采取切实有效措施，持续推动作风转变，引导激励广大干部崇尚实干、担当作为。要严格控制层层发文、层层开会，做到少开会、开短会、开管用的会。暗访随访是转变工作作风、推动工作落实的重要手段。下基层暗访随访，不是不信任基层干部，是为了更好地了解掌握真实情况。各级领导干部要带头开展暗访随访，用自己的眼睛发现问题，由点及面解决问题，推动工作部署落地生根、开花结果。

重庆市领导王赋、李明清参加调研。