推思政教育 新华社：用真理的力量感召学生

中国官媒新华社的一名评论员昨天发文称，讲好思政课，没有几把“刷子”不行。对此，思政教师思维要新，视野要广，业务素质要过得硬。这也呼应了中共总书记习近平前天（18日）在学校思想政治理论课教师座谈会上强调，中共必须旗帜鲜明、毫不含糊地培养一代代拥护中共领导和社会主义制度的人才，理直气壮开好思想政治理论课。

以下为文章全文：

“办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”在学校思想政治理论课教师座谈会上，习近平总书记为加强思政课教师队伍建设指明方向，对广大教师寄予殷切期望。

教育者要先受教育，讲信仰者自己要有信仰。教师是人类灵魂的工程师，承担着立德树人的神圣使命。引导学生扣好人生第一粒扣子、找到人生正确方向，首先要求思政教师政治要强，善于从政治上看问题，在大是大非面前保持政治清醒，担当起学生健康成长指导者和引路人的责任。“桃李不言，下自成蹊。”一个优秀的思政课教师，应当有着高远的理想追求和深沉的家国情怀，心里装着国家和民族，把目光投向时代和社会，不断从实践和人民中汲取养分、丰富思想，为学生树立有信仰、有理想、有担当、有情怀的榜样。

讲好思政课，没有几把“刷子”不行。思政教师思维要新，视野要广，业务素质要过得硬。思政课是学生成长成才的“关键一课”，教师要学会辩证唯物主义和历史唯物主义，创新课堂教学，通过有深意、有新意的学习体验，引导学生树立正确的理想信念、学会正确的思维方法。把道理讲明白、讲透彻，要求教师具备知识视野、国际视野、历史视野，在上下五千年、纵横几万里的深入比较中辨析事理，在循循善诱中启迪学生心智，在润物无声中传播真理。近年来，不少教师通过完善内容设置、创新话语表达、采用新媒体技术等方式，让思政课实现从“点名课”到“网红课”的转变，这充分说明：用心用情用功的教师和教学，总会受到学生们的欢迎。

“古之学者必严其师，师严然后道尊。”培养担当民族复兴大任的时代新人，广大教师要以德立身、以德立学、以德施教。教师的一言一行，总在潜移默化中影响学生的认知和行为。思政课的效果，既在课堂内，也在课堂外。身为教师，要严于自律，做到课上课下一致、网上网下一致，用表里如一、知行合一的嘉言懿行传递正能量，让真善美的种子在学生心中生根发芽。亲其师，才能信其道。教师有堂堂正正的人格，用人格的力量成风化人，用真理的力量感召学生，自觉做为学为人的表率，才能成为学生喜爱的人。

“一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。”只要落实好总书记提出的政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正的谆谆教诲，真正打造一支可信、可敬、可靠，乐为、敢为、有为的高素质思政教师队伍，新时代的思政课必将越办越好。

