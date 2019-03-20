德国政府拟设基金 阻挡中国等外企收购关键德企股权

据路透社报道，政府消息人士称，德国计划在2019年底前通过立法，设立一支国有基金以保护关键企业，避免它们被中国和其他外国公司收购，此举与德国“不插手”企业的固有态度有明显转变。

德国经济部长阿尔特迈尔2月时提案设立该基金，使产业策略更具防御性；三名官员表示，政府目前正在研究立法草案，以便该基金明年能够启动并运转。

两位要求不具名的政府高层官员说，主要构想是让这支国有投资基金在买企业股权上与民间部门合作，以阻扰不受欢迎的收购案。

一名官员表示，政府可先买进一些股权，然后尽快将之售予民间投资者；另一名官员称，在某些情况下，该基金可能从一开始就和民间投资者合作。

“过去德国在定义国家利益方面表现太过被动，如今情况正在改观，”第一名政府官员表示。

“我们认为不能继续袖手旁观，放任市场力量的自由运作来决定一切，”他表示，“这意味着国家层面将提供更多保护。”

上述消息人士称，德国此举旨在应对中国在政府驱动下从客户演变为竞争者，以及美国总统特朗普实施单边贸易制裁与调高关税的威胁。德国向来大力支持自由市场。

在德国采取上述举措之际，欧盟作为一个整体也正在重新考虑工业策略以及与中国的关系，以因应中国国有企业对重要行业投资渐增的情况。

欧盟执委会敦促欧盟支持其对中资企业加以约束的想法，欧盟领导人将于本周在布鲁塞尔举行的峰会中讨论这个问题。

虽然势力强大的德国BDI工业联盟乐见政府提出计划，迎击来势汹汹的中国、支持打造属于德国的龙头企业、及改革竞争法规，但也对成立国家投资基金的想法提出批评。

“国家持有的新投资工具不应用来阻挡企业收购，而应该仅仅用于支持新科技项目，”BDI董事总经理Joachim Lang说。

鉴于联盟议员和行业团体中越来越浓重的不安气氛，阿尔特迈尔试图安抚批评者，称德国仍将对外商直接投资保持开放，政府也希望尽可能少干预。

“不过，可能有国家必须采取行动的例外情况，以避免严重危害到整体经济和国家福祉，”阿尔特迈尔对路透表示。“比方说，涉及我们的关键基础设施，或者碰到了可以改天换地的新技术。”

执政联盟议会党团副主席Carsten Linnemann表示，政府聚焦于龙头企业的作法有问题。他表示：“我们不应将规模和竞争力混为一谈。”

他说，德国许多“隐性冠军”企业是一个很好的例子，说明创新通常由小型企业带动。这些“隐性冠军”大多是在利基市场占有领导地位的家族企业。

Linnemann也反对政府干预的想法。

“政府没有市场了解的多。这个基本原则在重大科技变化时期也没变过，实际上恰恰相反。”

在被问到议会是否将阻止设立国家投资基金的立法时，Linnemann说，执政联盟议员仍在建立共识。他说，议员基本认同政府支持工业的目标。

“但我们不会通过复制中国、美国和法国的工业政策来实现目标。”

