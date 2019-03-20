江苏一老师要全班自扇耳光 当地教育局：已停职待岗

今日（20日），针对江苏宿迁宿豫区豫新小学学生家长反映“全班学生被音乐老师要求自扇耳光”一事，宿豫区教育局回应称，基本属实，涉事音乐老师伏某某被处行政记过处分，停职待岗；另一名音乐老师沈某某被处以行政警告处分。

《新京报》报道，有江苏宿迁市民反映称，3月15号下午第二节音乐课，音乐老师沈某某将二年级（7班）学生带至音乐教室内观看动画片，随后离开教室。此外，音乐老师伏某某也将一年级（12班）学生带至该教室，随后离开。学生吵闹，一年级学生向老师反映问题后，伏老师到班级内未问清情况，要求二年级学生集体起立扇耳光且必须有声音，“最多的孩子自扇了58下。”多名家长称，孩子回家后脸部有不同程度红肿。

今日，宿豫区教育局发布声明称，针对市民反映的上述问题，已安排区纪委驻教育局第八纪检组进校调查，经核实，投诉情况基本属实。

根据调查结果，区教育局对相关人员作出如下处理：一年级（12）班音乐老师伏某某行政记过处分，停职待岗；二年级（7）班音乐老师沈某某行政警告处分；分管副校长倪婵娟提醒谈话；校党支部书记徐守志提醒谈话；校长徐铸作出书面检讨。

新京报记者向当事教育部门求证，对方表示上述声明确为宿豫区教育局对此事的回应。