任正非：美国对华为的打击指控应由法律解决

“华为心声社”今天（20日）区刊发了公司创始人任正非接受英国媒体BBC的采访纪要。在谈到关于美国政府对华为的起诉时，任正非表示美国对华为的一些打击、指控，应该由法律来解决。

《新京报》报道，任正非表示，华为非常多的技术远远领先西方公司，不仅是5G光交换和光芯片，这些领先的数量之庞大，技术非常复杂艰难，同行会比较清楚。“美国指控的这些东西只是一些边缘性的东西，不构成华为是靠偷美国的东西变成今天这么强大。现在我们很多东西美国都没有，怎么去偷呢？”

他强调，不要只去看华为存在的一些问题和缺点，应该看到华为对人类社会的贡献，华为现在有8万多项专利，其中在美国注册了1.1万多项专利，这是美国法律赋予华为权利的。“我们给人类社会提供了非常多的服务，而且我们正在不断开放过程中。我们给各个标准组织提供了5.4万多份文章，这些都是给人类社会提供了贡献的，也要看到华为公司对人类社会的贡献。至于其他问题，还是要通过司法来解决。”

在被问及为何美国把华为描述成一个不能被信任的公司时，任正非认为美国并非因为没有华为就解决了网络信息安全问题，它的解释无法让其他国家信服。“我们这三十多年来，给170多个国家、30亿人口提供了服务，没有不安全的记录，美国说法的事实依据在哪里？客户这二三十年是有体验的，消费者是有选择能力的，这个问题还是要通过法律不断地深入，法庭会做出一个结论的。”

3月7日，华为宣布针对美国《2019财年国防授权法》第889条的合宪性向美国联邦法院提起诉讼，请求法院判定这一针对华为的销售限制条款违宪，并判令永久禁止该限制条款的实施。

华为轮值董事长郭平表示，美国国会通过立法惩罚华为，且从未展示支持这些限制条款的证据，因此，华为不得不决定通过法律行动予以回应。“该限制条款违背了美国宪法，妨碍华为参与公平竞争，最终伤害的是美国消费者。我们希望法院能做出有益于美国消费者的正确决定。”