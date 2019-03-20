财政部：力争年内完成增值税法等多部法律的部内起草

中国财政部今天（20日）公布的《2019年财政部立法工作安排》提出，力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、土地增值税法、关税法、彩票管理条例(修订)的部内起草工作，及时上报国务院；力争年内修订事业单位国有资产管理暂行办法、注册会计师注册办法等部门规章。

据中新社报道，财政部表示，将以加快建立现代财政制度为目标，增强财政立法的系统性、及时性和有效性，坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断完善与国家治理体系和治理能力现代化相适应的财政法律制度体系。

财政部介绍，今年还将积极开展会计法、注册会计师法、国有资产评估管理办法、财政违法行为处罚处分条例的修订以及行政事业性国有资产条例、国有金融资本管理条例的制定工作，适时上报国务院；开展财政票据管理办法的修订工作，适时发布实施。

同时，对政府采购法(修订)、国家金库条例(修订)、政府非税收入管理条例、企业国有资产基础管理条例等法律行政法规，以及企业财务通则(修订)、财政预算绩效管理办法等部门规章进行立法研究，争取尽早形成立法成果。

财政部20日还公布了《2018年财政部立法工作情况》。2018年，财政部积极推进预算法实施条例修订，力争推动条例尽早提请国务院常务会议审议出台。多项财政法律、法规制定工作蹄疾步稳。一是向国务院报送了资源税法、契税法送审稿。二是积极配合司法部研究完善政府和社会资本合作暂行条例草案，推进税收征收管理法修订工作。三是行政事业性国有资产条例经广泛调研、多次论证以及第三方立法评估，体例框架及主要内容已基本成熟。四是参与关税法草案和房地产税法配套法规起草工作，印花税法、城市维护建设税法已向社会公开征求意见。