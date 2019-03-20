新华社连续三天点名批评台湾总统蔡英文的两岸政策

（早报讯）中国大陆官媒新华社一连三天以罕见力道和频率，每天发表时评，点名批评台湾总统蔡英文的两岸政策，引起岛内舆论关注。民进党政府回击，对岸连日恶意批评，是因为“一国两制”的窘境被揭穿。

大陆官媒“每日一击”，受访学者也表示困惑，但他们猜测，北京的目的除了是要对“抗中”行径越趋高调的蔡英文表达强烈不满，也意在岛内各政党为明年总统选举摩拳擦掌的敏感时机，激化岛内的蓝绿矛盾和对立。

自本周一（18日）以来，新华社便以“新华社记者”为署名，一连三天发表分别题为“污名化‘一国两制’能走多远”“‘维持现状’说的‘两国论’底色”，以及“蔡英文要许给台湾什么样的未来？”的时评。

这些文章虽然都围绕蔡英文已明确否决的“一国两制”，但措辞一篇比一篇严厉，调门也一天比一天高。台湾亲蓝的《联合报》今天就在报道中调侃新华社“捡到抢”（网络用语，意即讲话很呛）。

新华社的第一篇时评指出，蔡英文近来频频攻击北京、升高对抗，无非是“借制造‘仇恨意识’‘危机意识’骗取选票”，以满足个人和政党的权力欲望。文章写道：“偏执、狭隘、自私的弄权者不仅走不远，而且注定日子过不好，时代与民意会给予其有力的教训。”

第二篇则把炮口对准蔡英文“维持现状”的“护身符”，批评民进党政府因拒绝承认“九二共识”而单方面破坏了两岸关系和平发展的政治基础，甚至不断操弄“去中国化”议题，其所作所为“已自动暴露其‘维持现状’说的‘两国论’底色”。

今天刊出的时评则指蔡英文“剑走偏锋”，配合西方反华势力围堵大陆，“挑唆”其他国家共同应对“中国威胁”，根本“自不量力”，无非是让台湾在国际社会更加孤立、更趋边缘化，成为“国际大家庭的弃儿”。文章说：“蔡英文声称一国两制不会成为台湾的未来，而她许给台湾人民的未来却是经济沉闷、民生凋零甚至战火纷飞。”

针对大陆官媒连日口诛笔伐，台湾的大陆委员会指出，对岸恶意批评蔡英文和其政策，归根究底是台湾“及时揭穿‘一国两制台湾方案’，以及面对台湾社会无人理会一国两制的现实窘境”。

陆委会说：“中国当局一再误判情势，面对两岸情势应好好思考务实处理之道，也该认清两岸关系绝不是北京当局单方面决断。”

两岸关系自蔡英文2016年上任后急冻，大陆过去近三年多次派遣军机和军舰绕台展现军事力量，更透过挖走邦交国等举动压缩台湾的国际空间。为因应大陆的作为，蔡政府积极拉拢与美国的关系，被外界视为“联美抗中”。

而自从中共领导人习近平在年初发表“两制台湾”的谈话以来，两岸官员的言辞交锋就不断升级，使得台海局势趋向紧绷。在野的国民党就批评绿营蓄意鼓动战争。为反制北京的“两制”计划，蔡英文本月中特别召开“国家安全会议”，就两岸交流、外交、经济等层面宣布七项指导纲领，作为民进党政府应对两制台湾的行动准则。蔡英文当时强调，她反对“一国两制”，并非要选择战争，而是维持“中华民国”主权独立现状。

受访学者都对大陆官媒此时以罕见的力道和频率批评蔡英文表示纳闷，尤其比蔡英文更明确主张台独的前行政院长赖清德18日才宣布登记参加民进党总统初选，对岸理应锁定赖清德才对。赖清德过去在阁揆任内因屡次以“务实的台独工作者”自居而惹恼北京。

文化大学政治系讲座教授陈一新接受《联合早报》访问时说：“是有点奇怪，但中共这个时候打蔡英文，估计是因为蔡英文比赖清德更不可靠、更危险，因为赖清德喊台独但根本独不了，反而暗独的蔡英文很可能为选举走偏锋。”

曾任民进党中国事务部主任的健行科技大学企管系教授颜建发则认为，对岸官媒近日加强炮火，无非是要进一步激化台湾蓝绿矛盾。他说：“中共批蔡的时候，国民党是不会批评中国的，所以中共批的越多，蓝绿对立就越激化，这是它的策略性目的，并在总统大选期间去影响到让一个它比较能接受的政党当选。”

颜建发也是台湾外交部外围智库台湾民主基金会的副执行长。他向本报进一步分析，新华社声讨蔡英文的用意，也在于“骂给美国看”。他说：“美国介入越来越多，所以中国要把线划得更清楚。如果把美国因素拿掉，台湾根本不是问题。”

（《联合早报》台北特派员黄顺杰报道）