谈美台大陆三角关系 柯文哲主张“亲美友中”

台北市长柯文哲在美国时间20日到美国传统基金会进行公开演讲，畅谈自己的施政理念，对于中国大陆和美国之间的贸易大战下的美陆台三角关系。柯文哲抛“亲美友中”的想法，认为台湾不要故意把中国大陆当成敌人，而美国是台湾的朋友，这就是未来中三角角力下的台湾战略。

据台湾《联合报》报道，柯文哲在传统基金会演讲约30分钟，会后开放提问20分钟，不少学者、外媒都对柯文哲的两岸论述有兴趣。

被问到中美台三角角力下，台湾未来的战略会是什么，柯文哲表示，自己都和智库的人开玩笑说，我们和大陆同文同种，但价值理念却和美国比较接近，所以有一点自己要小心的就是，美国和大陆之间的对抗是未来的一个局面，台湾想着应该是要如何生存，而不是做任何利用，这点一定要克制。

柯文哲还说，应该要把人民福祉作为最优先的考量，所以如果只是政党想着怎么利用这个局势当作杠杆使用，这反而对台湾不利。

柯文哲也抛出“亲美友中”的想法，认为不会故意把中国大陆当作敌人，而美国、日本则是盟友。

对于美国重视华为对网路安全的严重侵害，台北市政府对于保护台北市民的数据安全有什么决策，柯文哲说，这次出访前，市府办公室就被骇客入侵，且被入侵的电脑很精准，可见骇客不只是外面的，也有内贼，不然怎么知道哪几台电脑是管行程的，毕竟连他自己都不知道。

柯文哲说，贸易大战是未来趋势，台湾夹在中间却是相当为难，站在北市府的立场， 是不是要进用华为产品，就是遵守中央政府的命令，遵守政策。

柯文哲强调，贸易大战大概无法避免，这次访美发现，不管是参议院、众议院，民主党、共和党，还是中央、地方政府，整个美国的气氛，不要说是反大陆，但至少也是防中，所以美国和大陆对抗局势已经形成，台湾要如何生存是个好问题，也是大家要思考的地方。