中国驻英大使：个别国家以“航行自由” 派军舰闯入中国领海等是炮舰外交

中国驻英国大使刘晓明昨天（20日）在英国报章上撰文指出，个别域外国家执意打着“航行自由”旗号派军舰去南中国海，抵近中国岛礁海域，还闯入中国领海，并称这些行径完全是赤裸裸的炮舰外交。

据中新网报道，刘晓明在英国《每日电讯报》纸质版和网络版发表题为《“炮舰外交”损害和平》（"Gunboat diplomacy" does not promote peace）的文章。

刘晓明在文章上指出，一个时期以来，总有一些西方政客炒作所谓南中国海“航行自由”问题，然后便以此为借口，鼓吹要派军舰到南中国海耀武扬威。

他也强调三点，希望此类言行在南中国海不再发生。第一，各国依据国际法在南中国海享有航行自由。全球三分之一海上贸易航经南中国海，每年超过10万艘商船顺利穿梭其间，从没有哪艘船航行遇到过干扰或阻碍。可以说，南中国海是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道。对那些炒作南中国海“航行自由”的人，用一句中国古话来形容，就是“天下本无事，庸人自扰之”。

第二，所谓南中国海局势不稳更不是事实。由于历史原因，南中国海地区存在一些领土主权、海洋权益争议，涉及历史、法律、政治甚至民族感情等诸多复杂因素。怎么解决？基于当事方自主意愿和主权平等的谈判协商是唯一出路，这也正是中国与相关国家一直以来的共同努力方向。不久前，中国国家主席习近平成功对菲律宾进行国事访问，中菲双方就南海开发合作达成谅解备忘录。这充分说明，地区国家有信心、有能力、有智慧妥善处理好分歧，共同维护好南海局势稳中向好的势头。

第三，个别域外国家执意打着“航行自由”旗号派军舰去南中国海，放着300多万平方公里的广阔水域和畅通的国际航道不走，非要抵近中国岛礁海域，甚至非法闯入中国领海。这些行径公然侵犯中国主权和海洋权益，蓄意挑拨中国与地区国家关系，刻意制造地区紧张局势，完全是赤裸裸的“冷战思维”和“炮舰外交”，对这种霸权主义行径，中国必须坚决说“不”。

刘晓明在文章中表明，在脱欧大背景下，英国正致力打造“全球化英国”。何谓“全球化”，就是要有大格局、大视野，就是能为世界和平与发展做出积极贡献，而不是某些人鼓吹的过时的“炮舰外交”。英国是富有远见和智慧的国家，一定能做出经得起历史考验的选择。