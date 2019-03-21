清华学者：中国国债发的太少

中国清华大学五道口金融学院副院长、紫光讲席教授周皓今天（21日）指出，很难从数字上判断中国宏观杠杆率是搞还是低，中国的问题不在于总量，而在于结构。他认为，中国国债发的太少，地方政府债务虽然看上去总量不高，但财政机制不清，隐性债务很多。

据中国界面新闻报道，周皓周四表示，中国经济未来高质量的增长取决于杠杆率的稳定和改善。他指出，很难从数字上判断中国宏观杠杆率是搞还是低，中国的问题不在于总量，而在于结构。

周皓说，从中国经济增速来说，国家中央政府债务过低，国债发的太少。地方政府债务虽然看上去总量不高，但财政机制不清，隐性债务很多。企业债务方面主要是国有企业债务，信贷资源占了85%。

中国社会科学院经济研究所国家金融与发展实验室发布的最新研究数据显示，2018年，中国实体经济部门杠杆率（包括居民部门、非金融企业部门和政府部门）由2017年的244.0%下降到243.7%，下降了0.3个百分点，这是自2011年以来的首次下降。

具体来看，非金融企业部门杠杆率从2017年的158.2%下降至153.6%，全年下降4.6个百分点；政府部门杠杆率由2017年的36.4%微升至37.0%，全年上升0.5个百分点，其中，中央政府杠杆率仅为16.5%，较上年增加0.1个百分点；居民部门杠杆率由2017年的49.4%升至53.2%，全年上升3.8个百分点。

周皓指出，名义债务比例在温和通胀下会下降，杠杆结构是能够自我改善的，只要不大水漫灌，杠杆率不会上升。

据2019年《政府工作报告》，今年安排全国财政赤字27600亿元（人民币，下同，5562亿新元），比2018年增加3800亿元，赤字率由2.6%适度提高到2.8%。同时，新增地方政府债务限额30800亿元，其中一般债务9300亿元、专项债务21500亿元，为重点项目建设提供资金保障，也为防范化解地方政府隐性债务风险创造更好条件。